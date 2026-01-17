Inaugurarán en marzo el Hospital de Madero

El nuevo Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Madero será inaugurado en marzo, con fecha aún por confirmar. La apertura iniciará con la planta baja y servicios médicos esenciales

José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

Durante el mes de marzo en fecha por definir se tiene proyectado finalmente inaugurar el nuevo hospital de Ciudad Madero.

El dr. Salvador Mojarro, director del hospital IMSS Bienestar en Ciudad Madero informó que aún se está por definir la fecha.

El funcionario explicó que existe un proyecto para que la presidenta encabece la inauguración durante marzo, aunque todavía sin día confirmado.

Actualmente, dijo, que el personal especializado de Ciudad Victoria se encuentra realizando pruebas a los equipos médicos nuevos instalados en el inmueble.

Las labores ,explico se mantienen de manera constante, con personal técnico verificando cada área para asegurar su correcto funcionamiento.

Respecto a la apertura, precisó que inicialmente operará la planta baja, donde estarán consulta externa, urgencias, terapia intensiva y quirófanos.

Además, se habilitarán servicios como rayos X, laboratorio, banco de sangre y consultas de especialidad para atención médica integral.

También se contempla la apertura del área destinada al cuerpo de gobierno, mientras se programa la habilitación del resto del edificio.

El director agregó que en cuanto se confirme la fecha exacta, se dará a conocer de manera oficial a los medios de comunicación.