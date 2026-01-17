La economía un cuento de hadas

Retorica/ Mario Flores Pedraza

Esta semana leí un libro de Yanis Varoufakis que se llama “Talking with my dauther”. El libro trata que decidió explicarle la economía a su hija como quien cuenta un cuento antes de dormir, pero en lugar de dragones o hadas, habló de bancos, deuda y desigualdad. Usó una metáfora potente: la economía moderna es como un minotauro, una criatura que exige sacrificios constantes para no devorar el sistema entero. Lo curioso es que ya no se sacrifica ganado ni enemigos, sino generaciones enteras.

Hoy, ese minotauro sigue ahí, más hambriento que nunca, alimentado por gobiernos dóciles, mercados insaciables y ciudadanos que ni siquiera entienden qué está pasando. ¿Cómo llegamos a aceptar que endeudarnos para estudiar o enfermarse sea normal? ¿Desde cuándo trabajar no garantiza una vida digna? ¿Quién decidió que todo puede ser privatizado, incluso el aire?

El problema no es solo económico, es narrativo. Nos han contado una historia donde el mercado es sabio, la competencia es justa y el éxito depende solo de tu esfuerzo. Pero esa historia está podrida. Porque mientras unos pocos acumulan más de lo que podrían gastar en diez vidas, millones sobreviven en un equilibrio precario, temiendo enfermar, envejecer o perder su empleo. Y lo peor: muchos creen que es culpa suya.

La economía debería ser una herramienta para vivir mejor, no una máquina que decide quién sobra. Pero para cambiar eso, hay que empezar por dejar de repetir el cuento como si fuera verdad. Hay que hablar de esto en casa, en la escuela, en la calle. Como hizo Varoufakis con su hija. Con palabras simples, con ejemplos reales, con preguntas incómodas.

Porque si no entendemos al minotauro, no podremos enfrentarlo. Y si no lo enfrentamos, lo seguiremos alimentando, incluso con nuestras propias vidas.