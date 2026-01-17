Los periodistas: ‘no somos delincuentes’

EL RESBALÓN/MARIO PRIETO

Ningún, pero ningún, atentado al periodismo ni a la libertad de expresión, por muy pequeño que sea, debe minimizarse ni mucho menos solaparse.

No es posible que la jefa de la Oficina Regional de la Educación en Ciudad Madero, Blanca Estela Carrazco, no tenga respeto y trate de pisotear a los medios de comunicación al prácticamente “echarle” la policía al compañero Mario Juárez, simplemente porque no quería darle una entrevista.

Mario es muy joven y, a su corta edad, de entrada es comunicólogo; es decir, estudió la carrera en la UAT, no le está jugando al loco. Además, ha trabajado en Televisa Tampico, donde logró ganarse un espacio en la vox populi. También realizó trabajo como periodista independiente durante un par de meses a su salida de la televisora. Actualmente trabaja en la empresa de talla nacional Milenio y Canal 6.

Y no importa dónde trabaja; importa que merece respeto su trabajo. Resulta que el pasado martes 13 de enero acudió al CREDE de la urbe petrolera a pedir información. No iba a preguntar sobre el último capítulo de la telenovela “Rosa Salvaje”; iba a cubrir información.

Y en lugar de salir con una nota informativa, ante la ausencia de la funcionaria, personal administrativo intentó bloquear su labor de grabar imágenes y hasta fue cuestionado por un elemento de la Guardia Estatal.

Acción completamente reprobable. No se vale esto. Tacha y más tacha para la funcionaria. No se debe permitir; se debe abrir una investigación, sancionar y correr a quien sea necesario.

La funcionaria tiene desde el mes de septiembre del año pasado en el cargo y, según cuentan los periodistas, es muy difícil que dé entrevistas; se nota que le da miedo la cámara y los compañeros, pero no debe actuar de esta manera.

Han pasado más de 72 horas de esta grosería y atentado al periodismo, y la funcionaria permanece tranquilamente en su puesto después del abuso de autoridad que cometió. La neta: ¡ya debería de estar fuera!

Blanca Estela Carrazco no cumple con la bandera de humanismo que tanto pregona la 4T; solo por eso ya no tiene nada que hacer en un puesto público.

No se trata de hacer víctima a Mario Juárez, porque eso es lo que menos quiere el chavo, pero esto debe servir para que ningún político ni nadie se atreva a realizar este tipo de chiquilladas. Pero, si no le gusta, pues que se vaya a dar clases, porque esta oficina debe estar dando la información que se le solicite y no debe actuar con abuso de autoridad.

Y los periodistas no son ni somos delincuentes para que nos manden a la policía.

SE VA FERNANDO TAMAYO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DE TAMPICO

Durante el evento del Premio Municipal del Deporte de Tampico 2025, Fernando Tamayo, titular de esta área (hasta ese momento), sorprendió a todos al tomar la palabra y anunciar públicamente su renuncia.

Fernando trabajó de la mano con la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, logrando un año con resultados financieros y operativos históricos para esta ciudad y en pro de la comunidad deportista.

En 2025 se logró una recaudación del orden de los 10.4 millones de pesos, lo que representa un crecimiento mayor al 120 % respecto al año anterior, debido a la modernización y eficiencia en los cobros de canchas, instalaciones, instructores y árbitros, cumpliendo con la transparencia en el manejo de los recursos que ha trazado la alcaldesa Mónica Villarreal.

Durante la estancia de Fernando Tamayo y con el apoyo de la presidenta municipal, se logró la rehabilitación integral de las cinco unidades deportivas, incluyendo mantenimiento general, pintura y jardinería, reparación de baños e instalaciones eléctricas.

También se llevó a cabo la reparación de cárcamos pluviales en Ciudad Deportiva y colonia Mainero, así como el mantenimiento integral de las cuatro albercas municipales, garantizando la calidad del agua y la seguridad.

El año pasado se realizaron en total 450 eventos deportivos, se atendió a más de 165 mil ciudadanos y se logró un crecimiento del orden del 130 % en las inscripciones, superando los 2 mil alumnos activos en más de 30 disciplinas deportivas.

El año pasado Tampico fue sede de eventos como el Gran Fondo Tamaulipas, la Primera Olimpiada Nacional para Personas con Discapacidad Intelectual, y el Abierto de Tenis de Tampico WTA 125K, transmitido por televisión y vía streaming en más de 180 países, donde se proyectó a esta ciudad.

Se lograron 55 medallas obtenidas en eventos CONADE, el reconocimiento a Kimberly Salazar, olímpica de París 2024, y una gran agenda para este año 2026.

Fernando Tamayo estuvo dedicado de tiempo completo a dirigir el deporte tampiqueño, pero decidió ponerle una pausa y retomar sus actividades personales. Hay que reconocer que la presidenta Mónica Villarreal tomó una buena decisión al invitarlo y que Fernando deja resultados muy positivos.