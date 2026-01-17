Meterán control al transporte público

Los recursos generados por el alza a las tarifas del transporte se destinarán para vigilar la prestación de ese servicio

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

El reciente ajuste a la tarifa del transporte público en Tamaulipas no solo impactará el bolsillo de los usuarios, sino que marca el inicio de un proceso de regulación y modernización que por años estuvo pendiente.

A partir de este acuerdo, concesionarios y permisionarios estarán obligados a instalar cámaras de videovigilancia y sistemas de conteo de pasaje en sus unidades.

Así lo informó el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, quien explicó que el entendimiento alcanzado con el subsecretario de Transporte, Armando Núñez Montelongo, establece como prioridad la colocación de barras contadoras de pasaje, con el objetivo de iniciar una modernización gradual a partir de 2027.

“Se acordó pedir a los prestadores del servicio la instalación de barras contadoras de pasaje, para que en 2027 comencemos a ver los primeros pasos de una verdadera modernización”, puntualizó.

Villegas González agregó que la instalación de cámaras permitirá integrar algunas unidades al sistema C5, especialmente en municipios como Reynosa, fortaleciendo la prevención del delito y elevando las condiciones de seguridad para los usuarios.

Además, estos dispositivos contribuirán a un mayor control del recaudo y a reducir las fugas de ingresos que históricamente han afectado al sector.

El funcionario subrayó que el ajuste a la tarifa —establecida en 12 pesos para el público en general y 9 pesos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad— busca dar viabilidad financiera a los transportistas.

“Algunos estaban detenidos en su actividad y otros habían dejado de circular; apenas se están reincorporando”, concluyó.