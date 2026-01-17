Mujer atacó a su pareja sentimental por no ayudarla a cumplir su fantasía. Ocurrió en Mexicali

Una mujer asestó cinco puñaladas en la espalda a su pareja sentimental, quien se negó a ser atado como parte de una fantasía íntima

Molesta porque su pareja sentimental no comprendió su fantasía íntima y se negó a cooperar con ella, una mujer le asestó cinco puñaladas por la espalda, lo que provocó una fuerte movilización policiaca.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Islas Agrarias A de Mexicali, Baja California, donde la víctima, de 59 años de edad, mantenía un encuentro íntimo con su pareja, Olga Irene “N”, de 55 años.

En algún momento del encuentro sexual, Olga Irene le pidió a su pareja que se acostara boca abajo en el lecho compartido, algo que el hombre cumplió de buen grado. Pero cuando ella comenzó a atarlo, las cosas cambiaron.

El sujeto intentó liberar sus manos mientras discutía con la mujer quien, en un arrebato de furia, empuñó un cuchillo y le asestó cinco puñaladas, dos en el hombro, dos en el brazo izquierdo y una más en el pómulo. Finalmente, la víctima logró escapar, no sin antes recibir una lluvia de escobazos.

Detienen a presunta agresora

Tras ponerse a salvo, la víctima llamó al número de emergencias 911, donde le prestaron la ayuda necesaria para encarar a la mujer, quien fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Mexicali.

Olga Irene “N” ahora se enfrenta a una denuncia por homicidio en grado de tentativa, y todo por una fantasía sexual que no resultó como ella lo deseaba.

