Mujeres constructoras ganan terreno en Tampico y se adjudican obra pública

Cynthia Gallardo

La Razón

Las empresas constructoras encabezadas por mujeres comienzan a consolidar su presencia en la obra pública de Tampico, al lograr adjudicarse licitaciones en proyectos de infraestructura, principalmente en trabajos eléctricos y de mantenimiento, informó Hortencia Lara Mendiola, vicepresidenta de Sostenibilidad y Emprendimiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

La representante del sector expresó que los resultados obtenidos por las empresarias han abierto nuevas oportunidades dentro de un ámbito históricamente dominado por hombres.

“En el municipio de Tampico hubo licitaciones para mujeres; inclusive dos compañeras ganaron concursos. Mónica Villarreal salió a los medios diciendo que este año iba a haber más licitaciones para mujeres, porque habíamos demostrado haber sacado la obra al 100 por ciento, bien construida, que estamos capacitadas y preparadas para eso”

Lara Mendiola dijo que la participación femenina en la industria de la construcción se da en igualdad de condiciones, tanto al concretar la obra como en la toma de decisiones dentro del organismo empresarial.

“Estamos al igual que nuestros compañeros, caballeros, construyendo y sacando adelante la CMIC”

Indicó que actualmente la Cámara cuenta con mujeres en puestos estratégicos del comité, provenientes de distintas regiones del estado, lo que fortalece la representatividad y el trabajo del sector.

“Tenemos a la secretaria, Perla, arquitecta de Monterrey, muy capaz y muy eficiente; a la compañera Bertha por el área de Río Bravo y Matamoros; aquí tenemos a Karlita dentro del comité que está sacando mucha obra en ASIPONA y tu servidora, que tenemos obras dentro del gobierno”

Finalmente, informó que el padrón de mujeres afiliadas a la CMIC creció de 80 a 92 integrantes, incremento que atribuyó al respaldo del presidente estatal del organismo, Pablo Eduardo Haro Panduro, lo que ha permitido fortalecer la participación femenina en la industria de la construcción en Tamaulipas.