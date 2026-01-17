Pegará frente frío a 0 grados: SMN

Alertan que este fin de semana se registrarán temperaturas entre 0 y 5 grados centígrados con sensaciones térmicas menores

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las zonas serranas de Tamaulipas estarán al borde del congelamiento este fin de semana, al registrarse temperaturas de entre 0 y 5 grados centígrados, con sensaciones térmicas aún menores, como consecuencia del frente frío número 29 de la temporada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal comenzará a sentirse a partir de este sábado y se mantendrá hasta el lunes, generando un escenario de descenso térmico, intervalos de chubascos y ambiente invernal, principalmente en las regiones altas del estado.

En el pronóstico extendido a 96 horas, el SMN detalla que el frente frío no solo provocará bajas temperaturas, sino también lluvias intermitentes acumuladas de entre 5 y 25 milímetros, las cuales podrían presentarse de forma dispersa desde el norte hasta el sur de Tamaulipas durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de un descenso térmico significativo, sobre todo durante las noches y madrugadas.

El organismo federal advirtió que en las zonas serranas aumenta el riesgo de ambiente muy frío, posibles heladas aisladas y afectaciones tanto a la población vulnerable como a las actividades agropecuarias.

En este contexto, Meteorología Tamaulipas alertó que la presencia de sistemas frontales continuará en los próximos días, por lo que el estado permanecerá bajo la influencia de masas de aire frío.

Aunque los efectos del aire polar-ártico podrían ser de corta duración, sus impactos se reflejarán en descensos térmicos considerables y episodios de lluvia.

“Los frentes fríos seguirán cruzando Tamaulipas en los próximos días.

Aunque los efectos del aire polar-ártico sean breves, podrán sentirse descensos térmicos importantes”, advirtió el organismo estatal, al tiempo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños y adultos mayores, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y de Protección Civil, ya que las condiciones climáticas podrían modificarse conforme avance el sistema frontal.