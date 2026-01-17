Rechazan que el estado sea foco rojo

Pese al aumento de casos de gusano barrenador del ganado, autoridades federales aseguraron que la situación sanitaria está bajo control

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

A pesar del incremento acelerado en los casos de gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, la entidad no se considera un foco rojo sanitario, aseguró Román Rigoberto Garza Infante, titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el estado.

En entrevista con Expreso, el funcionario explicó que, aunque el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó 11 casos en territorio tamaulipeco, la situación se encuentra bajo control gracias a la atención inmediata y a la coordinación interinstitucional.

“Se está atendiendo en coordinación con el CPA, que es quien encabeza la estrategia, y actualmente se capacita a personal técnico que se está sumando a las brigadas de atención”, indicó.

Garza Infante descartó que la entidad, particularmente la zona sur, pueda catalogarse como un punto crítico.

“No, para nada, porque estamos trabajando”, respondió al ser cuestionado sobre una posible alerta máxima.

Reconoció que el aumento de casos fue rápido, al pasar de tres a once en un corto periodo, lo que generó inquietud entre productores y autoridades; sin embargo, subrayó que todos los casos detectados están siendo atendidos oportunamente.

Insistió en que existe tranquilidad desde el punto de vista sanitario, debido a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como al refuerzo de la vigilancia epidemiológica, la capacitación del personal y la atención directa en campo.

Finalmente, reiteró el llamado a los productores para mantener comunicación permanente con las autoridades y reportar cualquier sospecha, a fin de evitar la propagación del parásito y preservar el estatus sanitario del estado.

Incidente durante entrevista

Durante la entrevista, se registró una interrupción a la labor periodística por parte del director de Fomento Pecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Óscar Barrón López.

De manera abrupta, el funcionario interrumpió la declaración de Garza Infante cuando se abordaba el repunte de casos de gusano barrenador, solicitando la “atención” del medio bajo el argumento de que la asamblea estaba por iniciar, aunque en ese momento solo se realizaban saludos entre los asistentes.