Registran en Tamaulipas alrededor de 300 quejas por presuntas malas prácticas médicas en 2025

Durante el último año, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tamaulipas (CECAMET) recibió cerca de 300 quejas relacionadas con presuntas malas prácticas médicas, algunas de ellas por negligencia. La mayoría de los casos se resolvió mediante conciliación entre las partes, informó su comisionado, Tofi Salum Fares

Por Salvador Valadez C.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Alrededor de 300 quejas por presuntas malas prácticas médicas, incluidas algunas por negligencia, se presentaron el año pasado ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tamaulipas (CECAMET). En la mayoría de los casos se buscó la conciliación entre las partes para alcanzar acuerdos que beneficiaran tanto a pacientes como a profesionales de la salud; de no lograrse, los inconformes pueden optar por la vía penal, reveló el comisionado Tofi Salum Fares.

El funcionario destacó que durante el periodo se brindaron más de 300 atenciones a la población, cifra que representa un incremento respecto a lo proyectado. “Tenemos una planeación anual para cubrir entre 250 y 300 atenciones, y este aumento se debe a que la gente está acudiendo a presentar quejas y a solicitar asesoría”, explicó.

Salum Fares subrayó que la comisión no puede convocar de manera directa a la ciudadanía. “Las personas deben acudir por decisión propia cuando consideran que existió alguna irregularidad en la atención médica. Si la queja es viable, se admite y se atiende”, puntualizó.

Precisó que muchas inconformidades se originan en la percepción de una mala práctica médica. En estos casos, si el paciente está dispuesto a conciliar, se invita al médico involucrado. “Somos un medio alterno de solución de conflictos; por ello, ambas partes deben aceptar el proceso. Si hay acuerdo, se realiza una reunión de conciliación para alcanzar los mejores términos posibles, que dejen satisfechos tanto al paciente como al profesional de la salud”, señaló.

Reconoció que entre las quejas presentadas sí se han identificado casos de negligencia médica, los cuales se han resuelto cuando existe voluntad de conciliación. Sin embargo, cuando el médico se niega a participar y la comisión determina que la queja es procedente, el paciente tiene el derecho de acudir al ámbito penal. “A los médicos no les conviene irse por esa vía, ya que los expedientes judiciales son públicos, mientras que en la comisión se manejan con estricta confidencialidad”, explicó.

Finalmente, informó que las quejas se concentran tanto en servicios médicos privados como públicos. En el ámbito privado, destacó una alta incidencia en servicios dentales, mientras que en el sector público el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) encabezan la lista de instituciones con mayor número de inconformidades.