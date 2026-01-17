Se preparan Gasolineras del Pueblo para Tamaulipas

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con la promesa de bajar el costo del combustible y meter orden al mercado, el Gobierno de Tamaulipas se encuentra en la recta final para lanzar el proyecto Gasolineras del Pueblo, una red de estaciones de servicio de carácter público que operará con márgenes de ganancia reducidos y bajo un esquema propio de franquicia, informó el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.

El funcionario estatal explicó que, a diferencia de otros modelos impulsados a nivel federal, la iniciativa tamaulipeca no busca competir de manera directa con el sector privado, sino funcionar bajo reglas comerciales similares, pero eliminando la presión por obtener altas utilidades.

Este enfoque permitirá que el beneficio económico se refleje de manera directa en el precio final que paga el consumidor, particularmente en regiones donde el costo del combustible se eleva por logística o intermediación.

Jiménez detalló que el proyecto ya superó una de sus fases clave, como es el registro de la marca Gasolineras del Pueblo, lo que abre la puerta para su operación formal como franquicia estatal.

Y bajo este esquema, las estaciones podrán integrarse a la red manteniendo estándares de calidad, control administrativo y trazabilidad del combustible, sin perder viabilidad financiera.

El plan energético se fortalece con un componente industrial y ambiental: la instalación de una planta de pirólisis de plásticos en Matamoros, desde donde se proyecta la producción de combustibles líquidos como gasolina y diésel.

Esta infraestructura permitirá no solo diversificar las fuentes de suministro, sino también aprovechar residuos plásticos, alineando el proyecto con estrategias de economía circular y sostenibilidad.

En paralelo, el Gobierno del Estado ya analiza ubicaciones estratégicas para las primeras estaciones, entre las que destacan La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, así como Ciudad Victoria. Además, se contempla la adquisición de estaciones ya existentes que puedan operar bajo el esquema de franquicia, lo que aceleraría la puesta en marcha del proyecto.