Sigue abierto caso del Hospital Infantil

La denuncia por una presunta agresión sexual contra dos médicas residentes detonó una investigación penal

Raúl López García/Perla Reséndez

Expreso-La Razón

El Hospital Infantil de Tamaulipas, una de las instituciones médicas más importantes de Ciudad Victoria, se convirtió a finales de 2025 y principios de 2026 en el epicentro de una de las controversias judiciales y sociales más sensibles de los últimos años.

La denuncia por una presunta agresión sexual contra dos médicas residentes detonó una investigación penal, protestas públicas, posicionamiento institucionales y un debate social que permanece abierto.

El caso no solo puso bajo escrutinio las condiciones de seguridad en los hospitales públicos, sino también el funcionamiento del sistema de justicia, la actuación de las autoridades y el delicado equilibrio entre el derecho de las víctimas a la justicia y la presunción de inocencia del imputado.

30 de diciembre de 2025: la noche de los hechos denunciados

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido la noche del 30 de diciembre de 2025 o durante la madrugada del día 31, al interior del Hospital Infantil de Tamaulipas.

Las denunciantes, dos médicas residentes que se encontraban en turno nocturno, señalaron haber sido víctimas de una agresión sexual mientras permanecían en el área de descanso del hospital. Tras los hechos, dieron aviso a las autoridades competentes, lo que activó los protocolos de atención y la apertura de una investigación formal a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Inicio de la investigación y revisión de evidencias

En los días posteriores a la denuncia, la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENNAM) tomó conocimiento del caso.

Como parte de las diligencias iniciales, se recabaron declaraciones, se realizaron entrevistas y se revisaron grabaciones de las cámaras de videovigilancia del hospital, consideradas por la autoridad como elementos relevantes dentro de la indagatoria, la cual avanzó bajo reserva, conforme lo establece la ley para este tipo de delitos.

Identificación del sospechoso

Derivado de las investigaciones, la Fiscalía identificó como probable responsable a un hombre identificado como Carlos “G”, conocido como “La Rana”, quien se desempeñaba como trabajador del Hospital Infantil.

De manera paralela, trascendió que el señalado contaba con antecedentes como boxeador profesional, con un campeonato en la categoría superligero obtenido en 2015. Tras ser identificado, fue separado de sus funciones laborales mientras continuaban las investigaciones.

9 de enero de 2026: detención y proceso judicial

El 9 de enero de 2026, agentes de la Fiscalía cumplimentaron una orden de aprehensión contra Carlos “G”, quien fue presentado ante un Juez de Control y trasladado al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria.

El Ministerio Público le imputó el delito de violación en agravio de las dos médicas residentes, presentando testimonios y registros de videovigilancia como datos de prueba. A partir de ese momento, el caso adquirió una fuerte dimensión pública y mediática.

Reacción social y posturas encontradas

La detención generó protestas en distintos puntos de Ciudad Victoria, encabezadas por familiares y personas cercanas al imputado, quienes denunciaron una presunta detención arbitraria y aseguraron que las imágenes de video no correspondían físicamente con el señalado.

En contraste, colectivos feministas, personal médico y organizaciones civiles manifestaron su respaldo a las médicas denunciantes, exigieron un proceso con perspectiva de género y llamaron a evitar la revictimización.

Ante la magnitud del caso, la Secretaría de Salud de Tamaulipas y el Gobierno del Estado fijaron postura pública, reiterando su respaldo a las víctimas y su compromiso con la seguridad del personal de salud, al tiempo que aseguraron respeto irrestricto al debido proceso y a las resoluciones judiciales.

La noche del 15 de enero se celebró una audiencia clave. Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa, el Juez de Control determinó dictar auto de no vinculación a proceso a favor de Carlos “G”, al considerar que en esa etapa no se acreditaron elementos suficientes para establecer su probable responsabilidad.

Como consecuencia, el juez ordenó su liberación inmediata.

Caso sigue abierto

Luego que una Jueza de control dictó la no vinculación a proceso a Carlos “G” “la Rana” en el proceso judicial que se le inició, al no encontrar elementos que lo vincularan al delito que la FENNAM le señalaba, la investigación continúa para dar con el responsable.

A través de un comunicado, el Poder Judicial de Tamaulipas confirmó que tras siete horas de audiencia celebrada el jueves 15 de enero, la Jueza Lissete López Mayet dictó la no vinculación a Carlos “G”, luego que, “no se presentaron los elementos suficientes para llevar a cabo la vinculación a proceso”.

“La jueza tomó esta decisión respetando los derechos de todas las personas involucradas y siguiendo las reglas del debido proceso, garantizando un procedimiento justo y transparente”.

Se señala que las resoluciones judiciales se toman exclusivamente con base en la ley y en los elementos de prueba que las partes aportan, sin atender presiones externas ni juicios mediáticos.

“El Poder Judicial de Tamaulipas reafirma su compromiso con una justicia imparcial, técnica y humana, que protege los derechos de las víctimas, respeta la presunción de inocencia y garantiza procesos justos y transparentes para todas y todos”.

Se aclara que la carpeta de investigación continúa abierta, lo que también confirmó la misma Fiscalía Especializada en la Investigación de los delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y de delitos contra las Mujeres por razón de género (FENNAM).

“El Ministerio Público continuará ejerciendo sus atribuciones constitucionales y legales, orientadas a la conducción de la investigación, el fortalecimiento de los actos de investigación y la obtención de datos de prueba adicionales que permitan el esclarecimiento de los hechos”.

La FENNAM señaló en una comunicación, que es la responsable de dirigir la investigación de los delitos, coordinar a las policías de investigación, ordenar los actos de investigación necesarios y, en su caso, solicitar nuevamente la intervención judicial conforme a derecho, cuando se cuente con los elementos suficientes.

En dicha Fiscalía se integró una carpeta de investigación por la denuncia de dos doctoras residentes del Hospital Infantil de Victoria, que acusaron que el pasado 30 de diciembre en las instalaciones del nosocomio habrían sido violadas.

Tras la denuncia, agentes investigadores de la FENNAM aprendieron el pasado 9 de enero a Carlos “G”, señalado como probable responsable del citado delito, y tras dos audiencias, una Jueza determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para vincular a proceso al joven que trabaja como camillero en dicho hospital, por lo que fue puesto en libertad.