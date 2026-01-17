Vetan a la Barra Terrorizer en el Estadio Tamaulipas

La sanción fue notificada a menos de 24 horas del duelo de la jornada 2, en el que Tampico-Madero recibirá este domingo a los Alteños de Tepatitlán

POR. STAFF

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El debut en casa del Tampico-Madero dentro del Clausura 2026 se dará bajo una baja sensible en la tribuna: la ausencia de la Barra Terrorizer, vetada por la FMF tras el uso de bengalas.

La sanción fue notificada a menos de 24 horas del duelo de la jornada 2, en el que Tampico-Madero recibirá este domingo a los Alteños de Tepatitlán en el Estadio Tamaulipas, encuentro programado para las 17:00 horas.

De acuerdo con el reglamento de la FMF, está prohibido el ingreso y uso de pirotecnia en los estadios del futbol profesional. Por esta infracción, además del veto a la barra, el club recibió una multa económica.

Los hechos ocurrieron el 6 de diciembre, cuando tras el gol del triunfo de Alonso Escoboza, aficionados ubicados en la cabecera norte encendieron bengalas. Aunque no se reportaron lesionados, el incidente fue consignado por la Liga de Expansión.

Integrantes de la Barra Terrorizer expresaron su desacuerdo con la medida, pero confirmaron que acatarán la sanción y llamaron a la afición a apoyar al equipo durante los 90 minutos.