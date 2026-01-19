140 colonias de Altamira enfrentarán corte de agua el próximo miércoles

La interrupción del suministro forma parte de un programa preventivo en la red de distribución y en la planta potabilizadora Duport.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un promedio de 140 colonias de Altamira, se quedarán sin agua durante 12 horas este miércoles por labores de mantenimiento.

La interrupción del suministro forma parte de un programa preventivo en la red de distribución y en la planta potabilizadora Duport.

La Comapa Altamira, a cargo de Gabriel Arcos Espinosa, informó que el corte iniciará a partir de las 7:00 a.m. del próximo 21 de enero de 2026.

Los trabajos se concentrarán en el interior de la planta Duport, lo que implica un paro temporal en el bombeo para diversos sectores del municipio.

Las zonas afectadas comprenden los sectores Duport y Centro Norte, donde se localizan más de 140 asentamientos, entre ellos los fraccionamientos Canarios, Los Olivos y Las Haciendas.

La lista incluye también colonias como Adelitas, Arboledas, Monte Alto y diversos ejidos que dependen de esta línea de distribución.

La reanudación del bombeo está programada para las 7:00 de la tarde del mismo miércoles.

Sin embargo, la autoridad advirtió que la normalización total de las presiones en la red ocurrirá alrededor de la medianoche.

El restablecimiento del servicio en cada domicilio dependerá de la ubicación geográfica de las viviendas, por lo que el flujo habitual regresará por completo hasta el día jueves.

El organismo recomendó a la población almacenar agua y hacer un uso responsable durante la jornada de mantenimiento.

Si las condiciones de las maniobras técnicas lo permiten, la dependencia contempla la posibilidad de restablecer el bombeo antes del horario previsto.

Desde este lunes el personal técnico prepara el equipo para ejecutar las mejoras en la planta potabilizadora durante las doce horas de suspensión programada.