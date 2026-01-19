Ajedrecista de Altamira destaca entre las mejores de todo el continente

6:53 pm

Oscar Figueroa

Expreso-La Razón ALTAMIRA, TAM.- La joven altamirense Daniela Ordóñez Alarcón logró la posición 18 a nivel continente americano en la disciplina de ajedrez.

Recientemente, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) publicó la lista oficial de las mejores jugadoras de diversos países.

La seleccionada nacional, Daniela Ordóñez Alarcón, ocupa el primer puesto en México dentro de la categoría Sub 13.

Este resultado la acredita como la mejor de su edad en el país y refleja su talento frente al tablero. A nivel internacional, la ajedrecista Daniela Ordóñez Alarcón alcanzó este sitio tras sumar puntos en competencias frente a rivales del continente americano.

Gracias a que Daniela ganó hace unos meses el Primer Lugar del XIII Campeonato Internacional y Nacional de Ajedrez Copa Revolución 2025 (el más importante evento de ajedrez en la Ciudad de México), será la representante oficial de México en el North American Junior Chess Championship U14 este 2026. El obtener también el primer lugar en el Campeonato Nacional de Ezequiel, Querétaro 2025, Daniela será la jugadora oficial de México en el Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2026 a celebrarse en Canadá.