Alertan por fallas en telecomunicaciones durante severa tormenta solar

La NOAA podrá hacer visibles auroras boreales en países del Norte por el cambio en el campo magnético, además se esperan alteraciones en los sistemas eléctricos

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados de América emitió una alerta por una tormenta solar severa que impactará a la Tierra dentro de las próximas 24 horas, esto tras una llamarada solar donde se creará una perturbación importante en el campo geomagnético.

Esta sería la segunda ocasión e que la tormenta geomagnética se dirige a la Tierra en 2026, a principios de año se registro una explosión de las partículas por la intensidad de la radiación en el Sol.

La institución alertó a la población por los posibles efectos ante este tipo de tormenta entre ellos la presencia de auroras boreales, cambios en la luz del día, dolores de cabeza, mareos, posibles apagones y alteraciones con la tecnología.

El Sol emitió ayer una eyección de masa coronal(CME) llamarada X1.9 (R3-Fuerte) en dirección a la Tierra.

El Sol emitió ayer una eyección de masa coronal(CME) llamarada X1.9 (R3-Fuerte) en dirección a la Tierra.

🔴Tormenta de radiacion solar severa (S4): impacto en comunicaciones en HF, operaciones satelitales por fuerte aumento de protones 4000 pfu (>10 MeV)

¿Qué es una tormenta geomagnética?

La NOAA detalló que se espera una eyección de masa coronal en el campo magnético de la atmósfera del Sol, esto comenzó desde el domingo y se espera que tenga interacción en la Tierra dentro de las próximas 24 horas, también lo aseguró el Centro del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Oficina Meteorológica del Reino Unido.

Este evento comenzó a monitorearse el 18 de enero y prevén que continúe hasta el próximo jueves 22 de enero. Esta tormenta será del nivel más alto 4 o 5 tal como a principios de año por lo que esperan que la población se mantenga atenta.

Las tormentas solares suelen traer consigo postales impresionantes por las auroras boreales en el cielo a través del campo lumínico que puede ser visible cerca de los polos o en zonas serranas de países. En México se han observado cambios en el paisaje con diferentes.

El mejor momento para observar las auroras boreales será entre las 10:00 pm y las 4:00 horas de la mañana.

Alertan por fallas en telecomunicaciones durante tormenta solar

Si bien las tormentas solares son lo más impresionante dentro de este fenómeno, también hay riesgos para la población y otros eventos, la empresa Blue Origin de Jeff Bezos tendrá que posponer el lanzamiento de su cohete New Gleen, además habrán interrupciones en comunicaciones y estas fallas:

Sistemas de comunicación

Sobrecargas en redes eléctricas

Fallos en satélites

