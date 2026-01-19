Aviones militares de Estados Unidos y Canadá llegarán a Groenlandia

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte confirmó el despliegue de aeronaves en la base de Pituffik, Groenlandia, bajo supervisión de Dinamarca

Aviones del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) aterrizarán en la base de Pituffik, Groenlandia, para realizar operaciones coordinadas con Dinamarca y Canadá tras obtener las autorizaciones diplomáticas correspondientes.

El NORAD organismo integrado por fuerzas militares de Estados Unidos y Canadá, confirmó este lunes que el despliegue responde a actividades de vigilancia aérea y defensa programadas con antelación. Las aeronaves operarán desde la base situada al norte del Círculo Polar Ártico.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el mando binacional, la misión cuenta con el respaldo del Reino de Dinamarca. El gobierno autónomo de Groenlandia también recibió la notificación sobre los movimientos operativos en su territorio.

Operaciones en la Base Espacial de Pituffik

Los activos aéreos tienen como destino la Base Espacial de Pituffik (anteriormente conocida como Base Aérea de Thule), ubicada en el enclave noroccidental de la isla. Esta instalación es el puesto militar de Estados Unidos situado más al norte del planeta y alberga radares de alerta temprana de misiles balísticos.

El NORAD no precisó el modelo de los aviones ni la cantidad de unidades que integran el contingente. Sin embargo, enfatizó que estas acciones forman parte de la cooperación en materia de seguridad que mantienen Washington, Ottawa y Copenhague.

Contexto de seguridad en el Ártico

El anuncio ocurre en un periodo de reconfiguración estratégica en la región ártica. El comando militar señaló que estas operaciones se realizan de forma rutinaria y dispersa con el objetivo de garantizar la defensa del espacio aéreo norteamericano.

La presencia militar en esta zona ha adquirido relevancia debido a la apertura de nuevas rutas marítimas y el acceso a depósitos de recursos naturales. La coordinación con Dinamarca es indispensable bajo los tratados vigentes, ya que Groenlandia, aunque autónoma, depende del reino danés en asuntos de defensa y política exterior.

Implicaciones diplomáticas

Las actividades del NORAD se registran en un marco de atención política sobre la isla, tras las reiteradas expresiones del gobierno estadounidense por incrementar su presencia en el territorio. No obstante, el mando militar subrayó que la operación actual se ciñe estrictamente a los protocolos de defensa aérea establecidos.

Fuentes del Pentágono han señalado anteriormente que el fortalecimiento de la infraestructura en Pituffik es esencial para la modernización de los sistemas de detección satelital. La base permite una cobertura de 360 grados para la detección de amenazas aeroespaciales que crucen el Polo Norte.

