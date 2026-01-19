Claudia Sheinbaum anuncia visita oficial a Ciudad Victoria y prepara anuncios de obras y proyectos federales

La presidenta Claudia Sheinbaum llegará este fin de semana a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para anunciar avances de obras y proyectos federales.

Por. Perla Reséndez

VICTORIA, TAMAULIPAS.- El próximo fin de semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará en Tamaulipas, en la primera visita presidencial de este año a la entidad, anunció durante la conferencia matutina.

“El fin de semana vamos a estar en Tamaulipas, (en) Ciudad Victoria, vamos a ir el fin de semana a anunciar varios temas en Tamaulipas”, anunció la mandataria federal, quien como parte de su gira de trabajo que arranca desde el jueves, visitará también los estados de Puebla y el viernes, Veracruz.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó la visita, por lo que dijo, estarán en contacto con su equipo de trabajo para coordinar los trabajos de esta gira de trabajo por la capital del estado.

El mandatario estatal se dijo complacido con la visita presidencial, señalando que siempre llega con anuncios importantes para la entidad, “tenemos muchas cosas positivas que estar demostrando, los avances sustantivos de áreas del quehacer humano”.

Destacó avances en salud, educación, mejoras salariales, además de oportunidades de desarrollo y crecimiento de la entidad, “aparte de mucho apoyo en infraestructura que nos ha estado dando”.