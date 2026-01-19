Desactiva SDR dos casos de Gusano Barrenador en Tamaulipas

Estas acciones incluyen la revisión de ganado, animales domésticos y de traspatio, así como la atención inmediata de heridas para cortar el ciclo del parásito.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El combate al Gusano Barrenador del Ganado en Tamaulipas se está realizando de manera directa en el campo, con recorridos rancho por rancho, como parte de la estrategia para contener la aparición de nuevos casos y avanzar hacia su erradicación, informó el secretario de Desarrollo Rural del estado, Antonio Varela Flores.

El funcionario señaló que, ante cada caso detectado, se activa un operativo sanitario intensivo que implica visitas físicas a los predios ubicados en amplios radios alrededor del punto de origen.

“Se hace el barrido predio por predio, casa por casa”, explicó.

Varela Flores detalló que este trabajo en territorio ha permitido inactivar ya dos casos, registrados en Llera y Altamira, mientras que el resto se mantiene bajo vigilancia, con brigadas que continúan recorriendo ranchos y ejidos.

Subrayó que el objetivo es atender cada detección conforme a los tiempos técnicos, hasta lograr su desactivación total.

Así también, el funcionario estatal indicó que González es el municipio donde se concentra el mayor número de casos, situación que ha llevado a reforzar los recorridos en esa región, particularmente en zonas con alta densidad ganadera.

Y en ese punto, destacó que el municipio ya venía trabajando desde semanas atrás con médicos veterinarios, a lo que se sumaron brigadas estatales y federales.

El secretario resaltó que este despliegue en campo se realiza mediante una coordinación estrecha entre el Gobierno Federal, el Estado, los municipios y las organizaciones ganaderas, lo que ha permitido ampliar la cobertura de las revisiones y atender de forma oportuna cualquier indicio de la plaga.

“Estamos trabajando muy coordinadamente”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que la aparición de nuevos casos no se descarta, al tratarse de un comportamiento esperado del parásito, aunque aseguró que el trabajo rancho por rancho está dando resultados.

Añadió que no existe riesgo para el consumo de carne ni se han registrado muertes, y llamó a los productores a reforzar la curación de heridas, especialmente en becerros recién nacidos, así como a la población a revisar a sus animales, como parte clave para frenar la propagación del Gusano Barrenador en Tamaulipas.