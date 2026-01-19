Investigan encierro de menores tras incendio de vivienda en fraccionamiento Canarios

El siniestro ocurrió la noche del sábado en el departamento 603-F, donde el fuego causado por un cortocircuito cobraron la vida de las hermanas.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Las autoridades de Altamira iniciaron una investigación para esclarecer los motivos por los cuales las niñas de 5 y 3 años de edad estaban encerradas durante el incendio en el fraccionamiento Canarios.

De acuerdo con los reportes oficiales, los familiares se percataron del incendio mucho tiempo después de su inicio.

Fueron los vecinos quienes extrajeron a las pequeñas del inmueble para entregarlas a los integrantes de Bomberos Voluntarios en un intento desesperado por auxiliarlas.

El secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, señaló que el manejo del incidente presentó irregularidades en el sitio.

“Esa situación se sale de control, toda vez que las menores ya no contaban con signos vitales, ya no se siguió el protocolo que era avisar al Ministerio Público y es lo que se debió haber hecho, ya no tenían signos y hemos estado haciendo la investigación por parte de la Secretaría del Ayuntamiento y el Ministerio Público tomó parte”.

La autoridad municipal cuenta con material visual que confirma el estado de las víctimas al momento del rescate.

A decir del funcionario existe un video donde se manifiesta que las niñas ya no contaban con signos vitales y reiteró que el protocolo establece dar aviso inmediato al Ministerio Público.

Sobre las condiciones en las que se encontraban las menores, confirmó que no había adultos presentes.

“Estaban sólitas las menores, estaba cerrada la puerta, cuando se hace el cortocircuito de la vivienda no pudieron salir, es un tema muy lamentable para todos los altamirenses”.

Los peritajes preliminares indican que un sobrecalentamiento interno originó el fuego que se extendió rápidamente por el departamento.

José Francisco Pérez Ramírez, detalló que la fuente de calor se propagó de adentro hacia fuera debido a un consumo excesivo de energía.

De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad, la vivienda presentaba una anomalía en su suministro de luz.

La inspección reveló que la propiedad contaba con una conexión ilegal a la red eléctrica, factor que facilitó el cortocircuito fatal en el departamento del fraccionamiento Canarios.