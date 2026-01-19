Joven se equivoca y le manda a su mamá fotos del asesinato que cometió

En redes sociales se difundió el caso de un presunto homicida que confesó el crimen a su propia madre tras un descuido al compartir detalles del asesinato a su “carnal”

Un caso de asesinato se volvió viral en redes sociales y no solo por la lamentable muerte de la víctima, sino porque su presunto homicida confesó el crimen en un descuido de WhatsApp, ya que en lugar de compartir las fotos y hasta un video del caído a su “carnal”, terminó enviando el material sensible a su propia madre.

Fue el reportero Carlos Jiménez quien compartió detalles de este lamentable caso, de un joven identificado como Ulises “N”, quien ya se encuentra detenido como presunto responsable del asesinato de una persona. Hasta ahora se desconoce la identidad de la víctima, pero se filtraron las imágenes sensibles del joven de tan solo 18 años tras arrebatarle la vida a un hombre.

Entre el material que ha causado indignación en redes sociales, se ve a Ulises con una sudadera roja y gorra sosteniendo un arma blanca con la que cometió el delito. Por si fuera poco, mostraba sus manos ensangrentadas, así como un rostro sonriente frente al cadáver de un hombre.

Asimismo, el reportero filtró un video en el que Ulises se reportaba ante se “carnal” para hacerle saber que el encargo había sido completado, eso sin mencionar que el joven también menciona que un crimen tan brutal como este solo le ocurre a los que “hablan de más”.

“Papito, pues bendiciones carnal, chido carnal. Aquí andamos carnal. Descuartizando a aquellos que se sienten, carnal y saben que están por la v**ga; 18 años y hemos demostrado actitud y depresión carnal, ¿no? (…) Y que no hablen de más carnal, ¿no?, es lo único que les pido papito”, se escucha decir al joven.

Hasta ahora se desconocen más detalles del crimen, pero por lo que se aprecia en las imágenes tomadas por Ulises “N”, se encontraban en un terreno baldío. De acuerdo con el periodista de nota roja, este material sensible iba dirigido para su “carnal”, tal y como el joven lo revela en su video; sin embargo, abrió el chat equivocado y en un descuido terminó enviándolo a su mamá vía WhatsApp.

Tras exhibirse sonriente frente al cadáver de un hombre, el joven de 18 años fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México; sin embargo, se desconocen más razones del caso. Finalmente, Carlos Jimenez mencionó que en la detención participaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO