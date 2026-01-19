Padres de familia pagan salario de maestros en primaria de Altamira

Ante esta carencia, los padres de familia cubren el salario de dos profesores provisionales con una cuota diaria de 300 pesos para cada uno desde el mes de noviembre.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Madres de familia de la Escuela Primaria Ignacio Allende y Unzaga en Altamira, denunciaron la falta de docentes de base para los grupos de tercero y quinto grado.

La problemática afecta a un grupo de 30 alumnos y a otro de 32 estudiantes en el plantel ubicado en la colonia Nuevo Madero.

Las inconformes realizaron una manifestación en la plaza Constitución este lunes para exigir la asignación inmediata de personal por parte de las autoridades educativas.

La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Clarisa Sánchez Fernández, explicó que la vacante surgió tras la jubilación de uno de los docentes.

A pesar del reporte oportuno de la dirección, la Secretaría de Educación solo autorizó contratos temporales que los mismos padres deben costear.

La institución tampoco cuenta con conserje ni apoyos básicos para el mantenimiento y esta situación financiera se volvió insostenible para las familias, quienes cooperan cada día para evitar que sus hijos pierdan el ciclo escolar.

“Ya no tenemos recursos, no tenemos conserje y los padres de familia tuvimos que pagar a los maestros para que los niños no se quedaran sin clases. Lo que estamos pidiendo es que nos manden maestros o que nos den el recurso”.

Las afectadas presentaron un escrito ante el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), pero la dependencia rechazó el documento por supuestos errores en su elaboración.

Por este motivo, el grupo de madres decidió acudir a la plaza pública en busca de una respuesta definitiva a su demanda.

La Escuela Primaria Ignacio Allende tiene una matrícula de 300 alumnos que enfrentan las consecuencias de la falta de maestros de planta.

Las madres de familia advirtieron que no cuentan con más fondos para mantener el pago de los sueldos provisionales durante el resto del año.