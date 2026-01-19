Pescadores del río Pánuco piden frenar decomisos y solicitan diálogo con la Marina

Héctor Meyer Escalante, representante de la organización Pescadores del Río Pánuco, señaló que durante la última semana se intensificaron los operativos en el rio Pánuco.

Por. José Luis Rodríguez Castro La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los pescadores ribereños del río Pánuco solicitaron a la Secretaría de Marina que suspenda los decomisos de redes y equipos, y que se establezca un diálogo directo para recibir asesoría y apoyo en la regularización de sus actividades.

Incluso, advierte , en zonas como el canal de Chijol rumbo a Tampico Alto, donde —dijo— fueron aseguradas varias redes a compañeros del gremio.

“No somos furtivos, somos pescadores libres ribereños, simplemente sacamos para el sustento de nuestras familias”, expresó.

Lo anterior, tras recalcar que no utilizan métodos prohibidos ni realizan capturas de gran volumen.

El día lunes, recordó que un adulto mayor fue objeto del decomiso de sus artes de pesca en el rio Pánuco.

El hecho quedó constatado en un video que fue compartido en redes sociales.

El pescador, reconoce que no están en contra de la presencia de las autoridades, pero consideró necesario que personal de pesca se acerque para orientarlos sobre las mallas permitidas y facilitar la obtención de permisos.

Actualmente , dijo se les pide acudir hasta Mazatlán en la Comisión Nacional para realizar trámites ante lo cual resulta incosteable.

“Necesitamos que el gobierno se nos acerque y nos brinde una asesoría, no que nos quiten lo poco que tenemos para trabajar”, manifestó, al asegurar que la mayoría de los pescadores viven en las orillas del río y de las lagunas.

Explicó que con la pesca obtienen lo indispensable para cubrir gastos básicos como alimentación, pasajes y estudios de sus hijos, sin contar con prestaciones, seguro social ni ingresos fijos, por lo que cualquier decomiso impacta directamente en su economía.