Rayados de Monterrey vende a Berterame al Inter de Miami tras intervención de Messi

Tras una intervención directa de Lionel Messi, Germán Berterame deja Rayados y se suma al proyecto del Inter Miami rumbo a la temporada 2026. La negociación se cerró en 15 millones de dólares.

La negociación entre Rayados y el Inter Miami por Germán Berterame se cerró en 15 millones de dólares, con un factor determinante fuera de la cancha: la gestión directa de Lionel Messi para convencer al delantero de dejar Monterrey rumbo a la Major League Soccer.

El atacante argentino naturalizado mexicano, quien había sido el principal referente ofensivo de Rayados en los últimos torneos, aceptó la propuesta tras sostener una conversación directa con Messi, quien le presentó el proyecto deportivo del club de Miami y el rol que tendría dentro del equipo a partir de la temporada 2026. Esa intervención fue clave para destrabar una operación que, desde el ámbito deportivo, no estaba considerada como prioritaria para el club regiomontano.

Según un reporte de Multimedios, Berterame fue claro con la directiva respecto a su intención de salir tras conocer de primera mano el plan encabezado por Messi. Con esa postura del jugador, Rayados optó por avanzar en la negociación y cerrar la venta.

Desde días antes, José Antonio Noriega, presidente deportivo del club, había reconocido que existía una oferta importante sobre la mesa y que sería analizada, al tratarse de una propuesta atractiva tanto para la institución como para el futbolista. Sin embargo, el punto de quiebre no fue exclusivamente económico, sino la decisión del propio Berterame de dar el salto rumbo a la MLS.

En términos financieros, la transferencia se pactó en 15 millones de dólares, una cifra cercana a los 265 millones de pesos al tipo de cambio actual. No obstante, Rayados no recibirá el total del monto. Por acuerdos contractuales previos, el 35 por ciento de la operación corresponde al Atlético de Madrid, mientras que Monterrey se quedará con el 65 por ciento, lo que representa aproximadamente 174 millones de pesos para el club.

Por el acuerdo con el club español, una venta por una cifra mayor, cercana a los 20 millones de dólares, habría implicado un reparto menos favorable para Rayados, ya que el porcentaje del Atlético de Madrid habría aumentado hasta el 50 por ciento. Bajo ese escenario, la directiva consideró viable cerrar la operación en las condiciones actuales, especialmente ante la postura firme del jugador.

La salida de Berterame representa un movimiento significativo para Rayados, que pierde a su goleador y a un atacante consolidado en la Liga MX, además de un jugador que está considerado para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Para el Inter Miami, en cambio, la incorporación refuerza un proyecto deportivo que sigue sumando piezas ofensivas con experiencia y recorrido internacional.

Con la operación cerrada, Monterrey deberá reconfigurar su ataque de cara al siguiente torneo, mientras que Berterame inicia una nueva etapa en su carrera, en una transferencia marcada por la influencia directa de Messi y resuelta fuera del terreno de juego. Además, el delantero continuará, a la distancia, luchando por su lugar en el Tricolor para la Copa del Mundo, con el objetivo de mantener o elevar su nivel competitivo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR