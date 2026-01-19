Reprueba 65% de aspirantes a la Guardia Estatal exámenes de control y confianza

Pese al alto índice de rechazo, la Secretaría de Seguridad Pública confía en alcanzar este año la meta de 5 mil elementos operativos; el examen médico, el principal filtro

Perla Reséndez

Expreso-La Razón

VICTORIA, TAM.- El 65 por ciento de los aspirantes a ingresar a la Guardia Estatal reprueban los exámenes de control y confianza, reconoció el secretario de Seguridad Pública, General Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien aseguró que, aun con este panorama, este año se espera alcanzar los 5 mil elementos operativos.

El funcionario admitió que el porcentaje de reprobación es elevado. “Rebasa el 50 por ciento, estamos llegando al 65 por ciento; son los perfiles que deben cumplir en el C3 del Secretariado”, explicó.

Detalló que, de las distintas evaluaciones aplicadas a los aspirantes, el examen médico es en el que se detectan más problemas. “La juventud se debe preparar; es el médico donde hay obesidad, un poco; también el toxicológico y el psicológico”, precisó.

Pancardo Escudero informó que actualmente existen mil vacantes para guardias estatales y, pese al alto nivel de reprobación, se mantiene la confianza en cubrirlas, ya que la respuesta a la convocatoria ha sido positiva.

Indicó que en este momento se cuenta con 4 mil 100 elementos operativos desplegados en los 43 municipios del estado, y adelantó que durante este mismo año se reforzará el equipamiento en materia de seguridad.

Entre el equipamiento se incluyen chalecos balísticos, equipo táctico y tecnológico, así como la construcción de estaciones seguras en la zona fronteriza del estado, con lo que se busca fortalecer la presencia de la Guardia Estatal.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública dio a conocer que la Dirección de Asuntos Internos mantiene abiertos 175 expedientes contra elementos de seguridad, los cuales se encuentran en análisis por diversos motivos y que, una vez resueltos, podrían derivar en sanciones administrativas o disciplinarias.