Retiran iguana que deambulaba en parque

Personal de vigilancia del parque solicitó el apoyo de los bomberos municipales para atrapar a la iguana, la tarde del sábado.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una iguana de gran tamaño fue retirada del parque de la Laguna del Carpintero, en un zona en la que había numerosos paseantes.

Por lo general, son animales tranquilos pero pueden volverse agresivos si se ven amenazados.

Los vulcanos se dirigieron al lugar para intervenir.

Una vez en el punto, ubicaron al animal para luego atraparlo con cuidado para no lastimarlo.

Posteriormente, lo trasladaron a un punto de la laguna donde las iguanas tienen su hábitat, en el cual fue liberado.

De esa manera, evitaron que los paseantes se acercaran para tocarla, situación que puede derivar en un posible ataque.