Se refugian 12 por frío en Tamaulipas: PC

El titular de Protección Civil reiteró el llamado preventivo a la población, en especial a los sectores más vulnerables

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante el descenso de temperaturas provocado por el frente frío 29 de la temporada, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene activos los refugios temporales en los 43 municipios, aunque hasta el momento la ocupación ha sido baja y sin reportes de situaciones graves.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador de Protección Civil (PC) Tamaulipas, informó que actualmente solo 12 personas se encuentran refugiadas en el estado, principalmente en las zonas con mayor impacto por las bajas temperaturas.

“En la zona norte, específicamente en Nuevo Laredo, hay dos personas refugiadas y en la zona sur hay 10 personas”, detalló el funcionario estatal.

Aclaró que, pese a las condiciones invernales, no se han registrado fallecimientos ni atenciones médicas por hipotermia, lo que refleja que los frentes fríos que han ingresado hasta ahora no han sido extremos.

“No tenemos reportes de personas atendidas por hipotermia, ni personas fallecidas por las temperaturas”, subrayó.

González de la Fuente señaló que las temperaturas más bajas se han resentido en municipios del norte como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, donde se han alcanzado mínimas de entre 5 y 6 grados centígrados, principalmente durante las madrugadas.

No obstante, indicó que el contraste térmico continúa siendo marcado.

“Las mañanas y las noches son frías, y ya por las tardes, entre las 11 y 12 del día, empieza a subir un poco la temperatura”, explicó.

El titular de Protección Civil reiteró el llamado preventivo a la población, en especial a los sectores más vulnerables «invitando a la población tamaulipeca a que se proteja, que se cuide y que no se arriesgue; si no tienen a qué sacar a nuestros niños y a nuestros abuelitos, que son los que pueden sufrir más alguna enfermedad, que no los expongan”, enfatizó.

Como tema final, el funcionario confirmó que un nuevo frente frío se espera para el próximo fin de semana, el cual podría presentar condiciones similares al frente frío número 29.