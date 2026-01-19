Televisión estatal de Irán fue hackeada para transmitir mensaje del príncipe exiliado

El hackeo ocurre en medio de una ola de protestas que ha dejado al menos 3,919 muertos según activistas

La televisión estatal de Irán fue hackeada el domingo para transmitir un mensaje del príncipe heredero exiliado, Reza Pahlavi, instando a las fuerzas de seguridad a no “apuntar sus armas al pueblo” y sumarse a la nación en la lucha por la libertad.

El hackeo ocurre en medio de una ola de protestas que ha dejado al menos 3,919 muertos según activistas, en lo que se considera la represión más mortífera en décadas. Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por la crisis económica y se intensificaron con la respuesta violenta de las autoridades, que han limitado el acceso a internet para dificultar la difusión de información dentro del país.

Mientras tanto, las tensiones internacionales crecen: el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln y su grupo de combate se encuentran en tránsito hacia Oriente Medio, en medio de advertencias de Washington sobre la represión y posibles ejecuciones masivas en Irán. El hackeo recuerda a otros episodios históricos de interferencia en las emisiones estatales iraníes, pero resalta la creciente vulnerabilidad del régimen frente a la disidencia tecnológica y social.

