VIDEO: Detienen a influencer argentina por hacer gestos racistas a un mesero en Brasil

La mujer fue identificada como Agostina Páez de 29 años, quien se presenta en sus redes sociales como una abogada e influencer originaria de la provincia de Santiago del Estero

Una joven argentina fue captada en video en el momento que agredió a meseros en Brasil al hacerles gestos aludiendo al comportamiento de un simio. Al ser denunciada por uno de los meseros en Río de Janeiro por insultos racistas, la mujer fue detenida por la policía.

La mujer fue identificada como Agostina Páez de 29 años, quien se presenta en sus redes sociales como una abogada e influencer originaria de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. En el clip compartido en X, se ve a la joven en el momento que se va del bar en compañía de otras amigas mientras discutía con el mesero.

Antes de irse del bar y ya estando en la calle, Agostina Páez hizo la seña de un simio con ambos brazos mientras hacía el sonido de uno de ellos. Por ese motivo fue detenida por las autoridades quienes le emitieron medidas disciplinarias por su comportamiento al incitar al odio y al racismo.

¿Qué medidas disciplinarias recibió la influencer argentina?

El incidente sucedió en un bar del barrio de Ipanema en la zona sur de Río de Janeiro. El pleito que terminó con la discusión comenzó por un supuesto error en el pago de la cuenta. Según la influencer los meseros cargaron cargos extras a su cuenta, que a pesar de haberla pagado íntegramente, fueron hostigadas por los meseros, indicó Agostina Páez.

¿Quién es Agostina Páez?

No es la primera vez que Agostina Páez está involucrada en un tema judicial en donde se ha vuelto viral, ya que al ser hija del empresario Mariano Paéz dedicado al transporte que estuvo involucrado en causas de violencia de género, la influencer intervinó en el caso.

A argentina Agostina Paez fez gestos racistas, foi denunciada e ganhou uma tornozeleira eletrônica. Os argentinos estão envergonhados pedindo desculpas. Nós sabemos que o Milei deu voz aos criminosos, assim como Bolsonaro fez.

pic.twitter.com/MalydSWwjA

Agostina Páez declaró en contra de la también abogada Estefanía Budan, pareja de su padre quien lo denunció por violencia. La influencer presentó una denuncia contra Budan por hostigamiento, difamación y violencia digital. “Terminamos siendo víctimas también de ella y, obviamente, de las consecuencias de los actos de mi padre”, acotó.

Tras su conflicto en Brasil, Agostina Páez puso privadas o desactivadas sus cuentas de redes sociales en donde tenía en Instagram casi 40,000 seguidores, mientras que en TikTok contabilizaba casi 800,000 followers.

