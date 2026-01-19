VIDEO: Mujer extorsiona a abuelitos que rezaban en una capilla en León

Los adultos de la tercera edad se encontraban rezando cuando la presunta agresora fue hasta sus lugares para pedirles uno a uno sus pertenencias; el video ha causado indignación en redes sociales

Una mujer de identidad desconocida se volvió viral en redes sociales por presuntamente haber extorsionado y asaltado a un grupo de abuelitos que se encontraban rezando en la capilla del templo Nuestra Señora del Rosario en San Nicolás en León el pasado 12 de enero; las imágenes de este lamentable incidente en contra de adultos de la tercera edad se volvió viral luego de que se difundió el video del momento exacto de la agresión.

Vecinos de San Nicolás compartieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la capilla para poner en alerta a los habitantes de la zona, además que pidieron ayuda para localizar a la presunta ladrona, cuya identidad sigue en anonimato.

Aunque el video se volvió viral días después del incidente, las imágenes muestran que un grupo de seis abuelos se encontraban realizando sus oraciones en la capilla, cuando una mujer vestida con jeans, playera blanca y cabello recogido comienza a pedir “cooperación” obligatoria a los presentes con amenazas y gritos; mientras algunos trataban de defenderse al mencionar que no traían dinero.

“¿Quieren que actúe como ellos?, ¿que les mate a sus hijos? Agarro un palito de elote y se lo encajo a un chiquillo, a una chiquilla, pa que ustedes vivan felices. Deme cooperación, sí trae, ¡sí trae señora, sí trae!”, le grita la mujer a una adulta mayor que leía su biblia.

⚠️ ¡Alerta Vecinal en San Nicolás! El miedo entra hasta los templos😡 La tranquilidad se rompió tras la difusión de este video. Una agresora entró violentamente a una capilla con un solo objetivo: extorsionar a personas de la tercera edad que se encontraban en oración 🙏🏻 pic.twitter.com/4iD1dkO7wd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 19, 2026

Al escuchar la discusión, un hombre también de la tercera edad le trata de hacer entender que las cooperaciones nunca son obligatorias y es entonces cuando comienza a ir con el resto de adultos mayores con la exigencia de: “¡Deme cooperación!”. Uno de los momentos más críticos es cuando una señora sentada cerca de la puerta le hace saber que no trae dinero y allí empiezan los reclamos de la presunta extorsionadora:

“¿No traes dinero?, qué ridículo, ¿no? Qué ridículo”, le grita.

Esta es la única toma que se tienen de la agresión y extorsión dentro de una capilla, pues el video original se corta unos segundos y cuando se tiene de nuevo la toma, la presunta delincuente ya no está en la capilla; sin embargo, la preocupación de los abuelitos rezando aún se amntiene en sus rostros.

El caso rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde ha causado indignación entre los habitantes de León, pero también en el resto del país. Algunos de los mensajes de internautas tras ver este nuevo tipo de extorsión son:

Quien la conozca denúnciala para que la encierren.

Ojalá y la agarren pronto la banda de San Nicolás, para que le den su merecido.

No traes dinero y ella anda pidienndo, ni respeto ni dignidad tiene.

Que trabaje, está joven y completa, vieja abusiva.

Dios perdone, es terrible.

Qué coraje, que se ponga a trabajar.

Por que ho hace nada nadie.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO