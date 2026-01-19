VIDEO: Mujer se cuelga de la puerta de su carro para evitar que se lo roben

El hecho se registró en Bulevar Valsequillo, en Puebla donde los internautas aseguran que hacer falta presencia de elementos de seguridad

En redes sociales se está viralizando un hecho de inseguridad en el que se observa a una mujer que se cuelga de la puerta de su automóvil para evitar que se lo roben. En el video que se ha compartido en la red social X, antes Twitter, se ve a la mujer forcejeando con el ladrón.

Ella grita pidiendo auxilio, pero ante la falta de tal, se cuelga de la puerta del conductor con la finalidad de evitar que se lleven su vehículo, sin embargo el hombre avanza con ella colgando de la puerta del piloto.

Ante la presión el ladrón invade el carril confinado de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para huir del lugar.

Mujer se cuelga de su auto para evitar robo

Tras los hechos fue detenido el presunto responsable, quien fue identificado como Mario «N» de 50 años de edad, quien enfrentará cargos por robo, sin embargo loso internautas dicen que debería ser juzgado por tentativa de homicidio. El hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Puebla.

🚨🔴 Un delincuente se llevó a una mujer colgando de la portezuela de su propio vehículo sobre Bulevar Valsequillo, en Puebla capital, mientras ella gritaba por ayuda, en un intento de evitar que le robaran su auto. De acuerdo con versiones preliminares, autoridades habrían… pic.twitter.com/5Zu2dDGrOB — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 20, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO