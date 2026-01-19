VIDEOS: Tormenta invernal provoca carambola de más de 100 vehículos involucrados en Michigan

Hay al menos 12 personas heridas por los hechos y no se han registrado muertos, las autoridades piden esperar dentro del vehículo hasta que lleguen los servicios de emergencia

La mañana de este lunes 19 de enero se registró una intensa movilización de servicios de emergencia derivado de una carambola que involucró a más de 100 vehículos, todo magnificado por una intensa tormenta de nieve en la ciudad de Ottawa, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a lso 10:19 horas, hora local, en la comunidad de Zeeland, Michigan, específicamente en la vialidad I-196 cerca de la Avenida 64, de acuerdo con información de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa.

En las imágenes se puede apreciar que múltiples choques y varios semirremolques que se doblaron, por lo que autoridades y servicios de emergencia se encuentran trabajando en la zona para ayudar a liberar la zona y ayudar a las personas que resultaron heridas por los hechos, hasta el momento no se sabe como se produjo la carambola aunque la nieve podría ser una parte importante del accidente.

Múltiples heridos por la carambola de este lunes

De acuerdo con la información oficial, se reportan numerosos heridos, aunque no se tiene constancia de ninguna muerte por el momento. De acuerdo con medios locales se trata de al menos 12 personas que han sido atendidas por los servicios de emergencia, algunos han sido trasladados a hospitales cercanos.

La carretera está cerrada en ambas direcciones entre la salida Hudsonville de la I-96 (62) y la salida Zeeland de la I-96 (55), por lo que se recomienda evitar este tramo de la I-96 y evitar viajar por completo, a menos que sea totalmente necesario. Aunque se emitió una recomendación de Protección Civil local para evitar trasladados en la ciudad por tormenta.

Se están utilizando autobuses de la Escuela Secundaria Hudsonville (HHS) y Max Transit para ayudar a la Oficina de Servicios de Emergencias del Condado de Orange (OCSO) a transportar a los conductores varados desde el lugar del accidente hasta la Escuela Secundaria Hudsonville.

Una vez que lleguen a la escuela, podrán solicitar ayuda o programar un viaje para recogerlos en la cafetería de HHS. Los conductores varados en el lugar del accidente deben permanecer dentro de sus vehículos hasta que puedan abordar un autobús para su traslado a la Escuela Secundaria Hudsonville.

