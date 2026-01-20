Aplican 25 sanciones por maltrato animal

Por. José Luis Rodríguez Castro La Razón
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En lo que va de 2025 fueron aplicadas 25 sanciones administrativas por incurrir en acciones de maltrato animal en Ciudad Madero.
Eduardo Smith González, jefe de Protección Animal informo que fueron sancionadas tras incumplir con las correcciones necesarias , luego de realizar verificaciones domiciliarias.
Las multas, dijo que van de 10 a 50 UMAs, equivalentes a mil doscientos y hasta cinco mil seiscientos pesos.
La sanción más alta, agregó, que se aplicó por un caso de yegua en la colonia 15 de Mayo, con multa de 50 UMAs ( ya fue pagada) .
Las acciones , explicó, que forman parte de jornadas en colonias, donde también se ofrece vacunación antirrábica y se levantan reportes ciudadanos por posibles casos de maltrato.