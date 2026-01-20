Asumen familiares responsabilidad de las dos pacientes con enfermedades mentales atendidas en el Hospital Psiquiátrico de Tampico

El especialista expresó que ambas pacientes permanecen internadas y han mostrado una respuesta positiva al tratamiento médico especializado que se les brinda.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los familiares de Skarlet, originaria de Tampico y Lucero, procedente de Veracruz, mujeres con padecimientos mentales que recientemente protagonizaron agresiones en la vía pública, ya se presentaron ante el Hospital Psiquiátrico de Tampico para asumir su responsabilidad legal y moral, informó el director del nosocomio, Alejandro Cruz Rosas.

El especialista expresó que ambas pacientes permanecen internadas y han mostrado una respuesta positiva al tratamiento médico especializado que se les brinda.

“Afortunadamente ya se presentaron los familiares, principalmente de una de ellas. De la otra, ella es foránea, entonces ha estado en contacto vía telefónica tanto con el departamento de Trabajo Social como con el sistema DIF Tampico… sí, sí tienen que asumir la responsabilidad de la paciente”

Cruz Rosas dijo que una de las mujeres presenta diagnóstico por consumo de estupefacientes, mientras que la otra enfrenta esquizofrenia, padecimientos que sin atención médica ni acompañamiento familiar suelen agravarse y derivar en conductas de riesgo.

Ante este panorama, el director del Hospital Psiquiátrico hizo un llamado firme a la corresponsabilidad social y familiar para evitar que personas con enfermedades mentales terminen en situación de calle, expuestas a múltiples peligros.

“Desgraciadamente hay una insensibilidad social donde vemos que cada vez las familias abandonan a sus pacientes y los dejan en condición de vulnerabilidad en la calle. Al no tener tratamiento médico se agudiza el cuadro y empiezan a tener este tipo de comportamiento”

Cruz Rosas consideró que la atención a este sector requiere una estrategia integral, con coordinación entre las instituciones de asistencia social y las corporaciones de seguridad pública.

“Aquí creo que lo primordial es trabajar de manera coordinada las instituciones de atención social como de seguridad pública para que puedan darle el resguardo que necesitan”

En relación con la propuesta anunciada por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal, para crear junto con el DIF Tamaulipas un Centro de Atención Conurbado para personas en situación de calle con enfermedades mentales, Cruz Rosas aclaró que el Hospital Psiquiátrico no tendría responsabilidad directa en su operación.

“Aquí dentro del Hospital como tal no. A lo mejor dentro del edificio sería una cuestión que el sistema DIF Estatal pueda determinar. Sería una situación muy ajena a nosotros… no somos un centro asistencial, somos un hospital psiquiátrico de especialidad”

Para concluir, el director señaló que no existe un tiempo definido para la recuperación de las pacientes, ya que la duración del tratamiento depende de la respuesta farmacológica y del nivel de estabilidad clínica que se logre con el seguimiento médico continuo.