Cofepris alerta por robo de suplemento para embarazadas

La autoridad sanitaria federal emitió la alerta como resultado de la notificación realizada por la empresa Olnatura, que informó del robo en el Estado de México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó sobre el robo de Bellafem maternal, 600 mg, un suplemento alimenticio indicado para la complementación nutricional de las mujeres durante el embarazo y la lactancia.

La autoridad sanitaria federal emitió la alerta como resultado de la notificación realizada por la empresa Olnatura, que indicó que el robo ocurrió durante la entrega de Bellafem maternal en el Centro de Distribución de Exeltis, ubicado en el Estado de México. Los números de lote involucrados son:

Bellafem maternal, en presentación de 60 comprimidos con 600 mg, con número de lote FEBME173 y fecha de caducidad MAY 27.

Bellafem maternal, en presentación de 60 comprimidos con 600 mg, con número de lote FEBME174 y fecha de caducidad MAY 27.

Riesgo para la salud

Cofepris indicó que, derivado del robo, ya no se garantiza la seguridad y calidad de los lotes mencionados, debido a que sus características se ven comprometidas al desconocer las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento, representado un riesgo para la salud de la población por su consumo.

Recomendaciones de Cofepris

Ante el robo de este producto, la autoridad sanitaria federal emitió las siguientes recomendaciones.

A la población en general:

En caso de identificar a la venta, el producto Bellafem maternal, 600 mg suplemento alimenticio con los números de lote FEBME173 y FEBME174, abstenerse de adquirirlo y de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

A distribuidores y farmacias:

Siempre adquirir productos de distribuidores autorizados y validados por los fabricantes de los productos.

Garantizar la legal adquisición y comercialización de los productos, y contar con las facturas correspondientes.

En caso de identificar el producto con las características mencionadas, abstenerse de adquirirlo; y de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

