COMAPA SUR impulsa la mayor renovación de drenaje en su historia

Este esfuerzo sostenido refleja una política de inversión responsable y planeación estratégica que fortalece la infraestructura de la zona conurbada

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

Con acciones concretas y resultados medibles, la actual administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA SUR) ha consolidado un avance sin precedentes en materia de infraestructura sanitaria, posicionándose como el periodo con mayor sustitución de redes.

El contraste es claro. Mientras que de 2018 a 2022 se renovaron cerca de 21 kilómetros de tubería, en tan solo los últimos tres años —2023, 2024 y 2025— se ha logrado la rehabilitación de más de 50 kilómetros, cuadruplicando el promedio anual de trabajo registrado en periodos anteriores.

El 2025 marcó un hito histórico al alcanzarse la sustitución de 26 kilómetros de red de drenaje sanitario en un solo año, cifra que no tiene precedente en la historia del organismo.

La magnitud de las obras y la calidad de los materiales utilizados confirman una transformación tangible: hoy COMAPA SUR ejecuta entre cuatro y cinco veces más trabajos que en años anteriores, reafirmando su compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar de las familias.