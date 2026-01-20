Coordina Armando Martínez esfuerzos para impulsar proyectos en favor del agua

El alcalde sostuvo una reunión de trabajo en Ciudad Victoria con autoridades estatales y directivos de COMAPA Altamira para fortalecer acciones hídricas

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- En seguimiento al proceso de transformación que vive el municipio de Altamira, el presidente municipal Dr. Armando Martínez Manríquez sostuvo una productiva reunión de trabajo en Ciudad Victoria, enfocada en la coordinación de esfuerzos y el impulso de proyectos estratégicos relacionados con el agua y el desarrollo social.

En el encuentro participaron el Ing. Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos y Desarrollo Social del Gobierno del Estado, acompañado de su equipo de trabajo, así como el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, gerente general de COMAPA Altamira, junto con colaboradores del organismo operador.

Durante la mesa de diálogo se analizaron proyectos prioritarios y se establecieron acuerdos que permitirán fortalecer la infraestructura hídrica y optimizar los servicios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias altamirenses.

El alcalde Armando Martínez Manríquez destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, señalando que “fue una mesa de diálogo donde logramos acuerdos importantes que fortalecerán los proyectos y el desarrollo de Altamira en beneficio de sus familias”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta con el Gobierno del Estado y los organismos responsables, para garantizar un manejo responsable del agua y avanzar en el desarrollo sostenible del municipio.