«El portero me dijo que soy inmigrante ilegal y que Trump me va a atrapar», niño llora tras juego de futbol en EU

El menor de tan solo 12 años recibió amenazas de otro niño durante un partido de futbol en EU y confesó que lo puso realmente triste

Este martes 20 de enero se volvió viral cómo un niño llamado Max fue molestado por un contrincante, lo que ha generado la molestia en las redes sociales, pues al aparecer el menor de edad recibió insultos sobre su etnia, así como de su situación migratoria, durante un partido.

El hecho fue subido a las redes sociales por la madre de Max, identificada como Mtee Te, quien es famosa por subir contenido sobre su hijo y su pasión por el futbol; en sus diferentes cuentas comparten cómo el menor de edad gana títulos y participa en diferentes torneos.

Fue su madre quien compartió cómo el menor de edad estaba llorando tras disputar un encuentro. En el video, Max menciona que el otro portero lo estaba molestando y que le habría dicho que estaba en peligro, pues Donald Trump lo iba a detener, ya que es un migrante ilegal.

Max, niño de 12 años, llora tras recibir amenaza de otro niño sobre ser detenido por Donald Trump

Fue Mtee Te, madre de Max, quien en su cuenta compartió cómo el menor de edad estaba llorando y frustrado, ya que durante el último encuentro que disputó recibió malos comentarios sobre su situación migratoria, lo que en sus propias palabras “fue algo que lo pone realmente triste”.

“El portero me dijo que soy un inmigrante ilegal incluso cuando yo nací en América; inclusive me dijo que Trump iba a atraparme y mandarme de vuelta. Me pone realmente triste”, dijo Max a su madre.

Cabe destacar que Max es un creador de contenido de futbol, ya que tiene una cuenta de YouTube con más de 44 mil suscriptores, con más de 12 millones de visualizaciones con solo 212 videos, por lo que su reacción a los malos comentarios rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

