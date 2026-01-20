Esta es la multa para quien pida Constancia de Situación Fiscal para dar una factura

La Prodecon recordó a los contribuyentes que desde el 1 de enero NO pueden condicionarte la emisión de CFDI por no tener a la mano este documento

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) confirmaron que habrá multas para quienes condicionen la emisión de facturas, con el pretexto de que se otorgue la Constancia de Situación Fiscal (CSF), un hecho que ha sido ampliamente difundido en redes sociales en los días recientes.

En el marco de la Declaración Anual para contribuyentes del 2026, la Prodecon precisó que el 7 de noviembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF).

En dicho Decreto se modificó la fracción IX del artículo 83, con el propósito de incorporar un nuevo supuesto de infracción relacionado con las personas contribuyentes que condicionen la expedición de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a la exhibición de la Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación Fiscal, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2026.

Datos que SÍ necesitas para la emisión de facturas

En la exposición de motivos de la reforma antes mencionada, se señala que, conforme a lo establecido en el artículo 29, fracción V del CFF, una vez timbrado el CFDI las personas contribuyentes deberán entregar o poner a disposición del cliente el archivo electrónico del comprobante y su representación impresa cuando esta última sea solicitada. Para ello, el cliente únicamente debe proporcionar su clave en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre o razón social, código postal y el uso que le dará al comprobante.

No obstante, la autoridad fiscal ha detectado que algunas personas contribuyentes emisoras de comprobantes fiscales, exigen a los solicitantes o receptores de dichos comprobantes la exhibición o entrega de su Cédula de Identificación Fiscal o de su Constancia de Situación Fiscal, por lo que, con el fin de erradicar dicha práctica, en la reforma del CFF para 2026 se propuso establecer una infracción en materia de CFDI, la cual será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 84, fracción VI del referido Código.

De acuerdo con el artículo 84 del Código Fiscal de la Federación (CFF), las multas por no expedir una factura van de los 1 700 a 97 000 pesos aproximadamente, pudiendo llegar a la clausura preventiva del establecimiento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO