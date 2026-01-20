Estas son las razones principales por las que te pueden negar la visa de Estados Unidos

El documento es esencial para cualquier persona que quiera ingresar al país, ya sea por turismo, visitar familiares o amigos, entre otras

La visa de Estados Unidos es un documento utilizado por los extranjeros que buscan ingresar a este país. Se coloca dentro del pasaporte y permite que las personas viajen a un puerto de entrada, aeropuerto o cruce fronterizo terrestre y solicitar permiso al inspector del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para ingresar a la nación.

Es necesario entender que contar con una visa no garantiza la entrada a EU, pero sí que un funcionario consular de una embajada o consulado estadounidense en el extranjero dio el visto bueno de que el viajero interesado es elegible para pedir entrar al país bajo un propósito específico.

Existen dos tipos de visas: las de migrante y de no migrante. Ambas tienen funciones diferentes, por ejemplo, las de no inmigrante engloban las visas de turismo (B-2 o B1/B2) útil para ingresar a EU para vacacionar, ver familiares y amigos, participar en eventos o concursos musicales o deportivos sin remuneración.

¿Por qué Estados Unidos podría negarme la visa?

Quienes apliquen a una visa de visitante no tienen permitido viajar con el propósito principal de dar a luz en EU con el objetivo de obtener la ciudadanía estadounidense, también conocido como «turismo de nacimiento». Para aplicar es necesario seguir una serie de pasos que incluyen:

Completar una solicitud de visa en línea

Programar una entrevista

Pagar la tarifa no reembolsable de solicitud de visa

Recopilar la documentación requerida

Asistir a la entrevista de visa

Cubrir la tarifa económica de solicitud no significa que ya tengas el documento, pues aún existe la posibilidad de que sea negado. Según el Departamento de Estado (DOS), la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) determina las condiciones que deben cumplirse para que un solicitante pueda conseguir un tipo de visa en específico.

Las razones por las que Estados Unidos podría negarte la visa de turista, entre otras, son:

Si el solicitante es sospechoso de querer ingresar al país para dedicarse a cualquier actividad ilegal, que viole cualquier ley del país relacionada con el espionaje o sabotaje, o practiquen cualquier otra actividad terrorista o ilegal, entre otras más

Si, en opinión del funcionario consular, sea probable que el solicitante se vuelva una carga pública. Se considerarán factores como edad, salud, estado familiar, activos, recursos y situación financiera, así como educación y habilidades

Si el extranjero busca entrar a EU con el propósito de realizar trabajo calificado o no calificado

Si al funcionario consular le parece, basándose en las declaraciones hechas durante la solicitud o en los documentos presentados, que el extranjero no es elegible para recibir una visa bajo la sección 212 o cualquier otra disposición de la ley, entre otras

En caso de que el extranjero interesado padezca una enfermedad contagiosa de importancia para la salud pública, cuente con un trastorno físico o mental y un comportamiento asociado con este que pueda representar, o haya representado, una amenaza para la propiedad, seguridad o el bienestar del interesado o de otras personas, etc.

Aquellas personas condenadas, o que admitan haber cometido delitos que impliquen depravación moral, que constituyan una violación de cualquier ley o regulación de un estado, de EU, o de un país extranjero relacionado con una sustancia controlada, si es traficante de sustancias controladas u otras actividades ilícitas incluidas en el artículo del DOS disponible en línea y que menciona otros factores que se tienen en cuenta y que podrían hacer a las personas no elegibles.

¿Qué puedo hacer después de que me nieguen la visa?

Cuando una persona es considerada no elegible para recibir visa, de acuerdo con una o más leyes enumeradas en la Sección 212(a) de la INA, puede solicitar una excención. La categoría de visa que se solicite determinará si esta opción es posible.

Quien esté a cargo de entrevistar al interesado le informará si puede solicitar una exención y dará instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo. Estas están contenidas en diferentes secciones de la INA.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO