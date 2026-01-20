Estos son los días de descanso oficial en febrero 2026

La legislación mexicana establece que ciertos días festivos se recorren al lunes más cercano para generar los llamados puentes laborales

Con la cercanía al mes de febrero, miles de trabajadores mexicanos comienzan a preguntar cuántos días de descanso oficial tendrán derecho a disfrutar. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), los días inhábiles obligatorios son aquellos establecidos por el calendario oficial y que deben ser respetados por las empresas e instituciones públicas.

En este sentido, durante 2026, febrero contará con un día de descanso oficial que aplicará para la mayoría de los empleados formales del país, aunque podrían haber casos específicos donde los trabajadores deberán prestar sus servicios, siempre y cuando reciban el pago correspondiente, según lo estipulado por la LFT.

Actualmente, la legislación mexicana establece que ciertos días festivos se recorren al lunes más cercano para generar los llamados puentes laborales. Este mecanismo busca favorecer el descanso continuo de los trabajadores y estimular actividades familiares y turísticas.

En el caso de febrero, la fecha conmemorativa corresponde al Día de la Constitución, que originalmente se celebra el 5 de febrero, pero que por disposición oficial se traslada al primer lunes del mes. De esta manera, el primer lunes de febrero será considerado como descanso obligatorio. Esto significa que los empleados no están obligados a presentarse a trabajar y, en caso de hacerlo, deberán recibir el pago correspondiente conforme a la ley.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre los días festivos?

La LFT establece que los trabajadores tienen derecho a disfrutar de los días de asueto sin que se vea afectado su salario. Cuando por necesidades del servicio una persona debe laborar en una fecha oficial, el patrón está obligado a pagar un salario doble adicional al sueldo ordinario. Es decir, el empleado recibe su pago normal más el doble por el servicio prestado en día festivo.

Este criterio aplica para el 2 de febrero, única fecha oficial de descanso en el mes. Otros días conmemorativos como el 14 de febrero o el 24 de febrero, Día de la Bandera, no están considerados como obligatorios por la ley, por lo que su suspensión de actividades depende exclusivamente de acuerdos internos de cada empresa.

¿Cuántos días de descanso para trabajadores habrá durante 2026?

Este año las y los trabajadores gozarán de siete días de descanso, aprobados por la Ley Federal del Trabajo. Se trata de días en los que los empleadores no podrán obligar a los empleados a prestar su servicio y, en caso de hacerlo, se les deberá pagar el doble del salario. Los días de descanso oficiales para este 2026 son:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 2 de febrero: Día de la Constitución; el descanso se traslada al lunes.

Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito el 21 de marzo, pero se recorre al lunes.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo, el cual genera un puente al coincidir con sábado y domingo.

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Lunes 16 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana. Aunque se conmemora el 20 de noviembre, el descanso suele trasladarse al lunes.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En caso de trabajar durante un día de descanso obligatorio, la LFT estipula que los empleadores deberán pagar el salario normal más el doble:

«Las y los trabajadores y las y los patrones determinarán el número de trabajadores(as) que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la de Conciliación y Arbitraje. Las y los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”, estipula el artículo número 75 de la Ley Federal del Trabajo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO