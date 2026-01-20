México traslada a 37 operadores criminales de alto impacto a EU

Con esta acción, ya suman 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la presente administración, quienes ya no podrán seguir operando desde México.

MÉXICO.- El Gabinete de Seguridad de México informó que la mañana de este martes fueron trasladadas a Estados Unidos 37 personas vinculadas a organizaciones criminales, consideradas de alto impacto y con capacidad operativa para generar violencia en territorio nacional.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno…

El operativo se realizó con base en la Ley de Seguridad Nacional, bajo mecanismos de cooperación bilateral con el Department of Justice, y con el compromiso expreso de no solicitar la pena de muerte. Los traslados se efectuaron a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, mediante siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Con esta acción, ya suman 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la presente administración, quienes —según la autoridad— ya no podrán seguir operando desde México.

Personas trasladadas

1. Ricardo Cortés Mateos, “El Billetón”, operador financiero del Cártel del Golfo, facción Los Escorpiones.

2. Fidel Félix Ochoa, “Don Fido”.

3. Óscar Hernández Flores.

4. Juan Pedro Saldívar Farías, “Z-27”, tercero al mando de Los Zetas.

5. Luis Alfonso Navarro Quezada, “Pez”, colaborador de Los Hermanos Bonques, afines al Cártel Jalisco Nueva Generación.

6. Eliezer David Seas Centeno, “El Picho”, integrante de banda dedicada a secuestro y tráfico de drogas.

7. Daniel Alfredo Blanco Joo, “El Cubano”, operador logístico del Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.

8. Carlos Alberto Guerrero Mercado, “El Químico”.

9. Jair Francisco Patrón Tobías, “H4” o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez “El H2”, lugarteniente del cártel de Los Beltrán Leyva.

10. Guillermo Isaías Pérez Parra.

11. Manuel Ignacio Correa, “El Argentino”.

12. Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, “T”.

13. Yahir Alejandro Luján Rojo, “Rojo”.

14. Eliomar Segura Torres, “Helio”.

15. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.

16. Gustavo Adolfo Castro Medina.

17. Roberto González Hernández, “El 04”, líder de Los Cabrera Sarabia, del Cártel del Pacífico.

18. Heriberto Hernández Rodríguez, “Negrolo”, líder del Cártel del Noreste.

19. María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora”, del CJNG, con orden de aprehensión del FBI.

20. Ricardo González Sauceda, “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste.

21. Francisco Arredondo Colmenero, “Pancho”.

22. Luis Carlos Dávalos López.

23. Daniel Menera Sierra, “Dany”.

24. Humberto Rivera Rivera, “El Viejón”, operador del Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.

25. Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”, operador logístico de Los Beltrán Leyva.

26. Abraham Macías Mendoza, “Don Abraham”.

27. Julio César Mancera Dozal, “Tortuga”, integrante del Cártel del Pacífico, facción Los Mayos.

28. Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando de Los Beltrán Leyva.

29. José Luis Sánchez Valencia, “El Chalaman”, operador del CJNG.

30. Juan Carlos Alonso Reyes.

31. Rodrigo Pérez Mezquite, “Don Rodrigo”.

32. Jorge Damián Román Figueroa, “El Soldado”, líder de Los Malas-Mañas, afín al Cártel del Pacífico–Los Mayos.

33. Armando Gómez Núñez, “Delta1”, líder de Los Deltas, afín al CJNG.

34. Hernán Geovani Ojeda Elenes, “Inge”.

35. José Pineda Pérez, “Pretty Boy”.

36. José Torres / José Torres Espinoza, “Big Joe”.

37. José Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, lugarteniente de Los Beltrán Leyva.