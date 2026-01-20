Novedades en Correcaminos

Correcaminos empieza la semana de trabajo previo a jornada tres

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El conjunto de Correcaminos recibió buenas noticias ayer con la reincorporación de Gerardo Moreno y Joaquín Estopier, quienes ya entrenaron al parejo del equipo luego de superar las lesiones que les impidieron iniciar el torneo, mismas que se presentaron durante la pretemporada.

Ambos futbolistas representan una alternativa importante para el cuerpo técnico. En el caso de Moreno, su versatilidad le permite aportar tanto en zona defensiva como en el mediocampo, mientras que Estopier se perfila como una opción para fortalecer el sector ofensivo, especialmente en labores por banda.

Con varios años de experiencia dentro del primer equipo del cuadro de Ciudad Victoria, ambos jugadores conocen la exigencia de la institución y las necesidades de obtener resultados positivos, por lo que su regreso fortalece la competencia interna del plantel.

TRABAJO ESPECIAL EN LA PARTE DEFENSIVA DE CORRECAMINOS

Durante la sesión de entrenamiento, el director técnico Gustavo Díaz destinó aproximadamente una hora a trabajar de manera específica con la zona defensiva del equipo. En esta práctica se realizaron ejercicios enfocados en recorridos, ajustes y situaciones defensivas propias del juego.

Mientras Díaz encabezaba el trabajo con los defensores, el auxiliar Sebastián Maz se encargó de los jugadores ofensivos, desarrollando ejercicios de centros y definición, buscando afinar el funcionamiento del equipo en ambas áreas.

El conjunto universitario continúa con su preparación, afinando detalles tácticos y físicos con el objetivo de mejorar su rendimiento en la competencia.