Operarán grúas “ecológicas” en el Puerto de Altamira

El nuevo equipo posee una capacidad de estiba de seis niveles de alto por seis de ancho.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La empresa Infraestructura Portuaria Mexicana (IPM), concretó la compra de cuatro grúas RTG híbridas para la terminal de Altamira.

El Puerto de Altamira, informó que esta inversión en maquinaria pesada busca elevar la velocidad de maniobra en el patio de contenedores y reducir el impacto ambiental de la operación portuaria.

La integración de estas unidades permite un incremento en la eficiencia del despacho de carga para los clientes que utilizan este puerto del sur de Tamaulipas.

Esta adquisición ocurre tras una inversión similar por parte de la terminal Altamira Terminal Portuaria (ATP).

Hace pocos meses, dicha compañía también sumó grúas de patio y grúas de muelle tipo STS de origen chino.

A través de un comunicado, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), detalló que las grúas de Infraestructura Portuaria Mexicana funcionan con un sistema híbrido que baja el consumo de combustible fósil.

La tecnología de estos motores disminuye las emisiones de gases contaminantes y la huella de carbono en la zona industrial.

El equipo técnico de la terminal prepara la puesta en marcha de estas unidades de última generación.

Con este refuerzo en la infraestructura, indica que el Puerto de Altamira escala posiciones en competitividad logística frente a otras terminales del Golfo de México.

La llegada de las cuatro grúas garantiza una operación más ágil en el manejo de mercancías de comercio exterior. Las empresas locales apuestan por herramientas que ofrecen un mayor rendimiento operativo y un menor daño al ecosistema.