¡Se preparan rumbo a Olimpiada Nacional!

Selección Tamaulipas de fútbol femenil mantiene su trabajo de pretemporada

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Selección Tamaulipas Femenil continúa con su proceso de preparación rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 en la disciplina de fútbol, bajo la dirección técnica de Francisco Cortés y Dinora Garza.

Durante el fin de semana, el representativo estatal realizó un campamento de trabajo en Ciudad Victoria, en el que participaron las categorías Sub-15 y Sub-13, con el objetivo de afinar aspectos físicos, técnicos y tácticos de cara a la etapa regional del proceso clasificatorio.

Como parte del respaldo institucional, el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE Tamaulipas) hizo entrega de material deportivo, el cual será utilizado durante esta etapa de preparación, fortaleciendo el desarrollo y seguimiento de las futbolistas rumbo a su compromiso nacional.

El combinado tamaulipeco mantiene firme su preparación con la mira puesta en obtener el boleto a la máxima justa deportiva del país.

Con este fin de semana ya van tres que hacen trabajo de campamento en donde han estado entrenando en Matamoros y la zona sur.