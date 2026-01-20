Tamaulipas mantiene clases y horarios pese a bajas temperaturas

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, explicó que la suspensión general de actividades escolares únicamente se aplica cuando la temperatura desciende por debajo de cero grados

Por Raúl López García

TAMAULIPAS.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó que no se cancelaron clases ni se modificaron los horarios de entrada en los planteles del estado, pese a las bajas temperaturas registradas en municipios de la frontera norte durante las primeras horas del día.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, explicó que la suspensión general de actividades escolares únicamente se aplica cuando la temperatura desciende por debajo de cero grados, por lo que en esta ocasión se mantuvo la jornada normal.

“No, no, suspensión es debajo de cero. Siempre se aplica el criterio”, señaló el funcionario al ser cuestionado sobre la posibilidad de cancelar clases por el descenso térmico.

Indicó que, conforme a la circular vigente, la Secretaría de Educación dejó la asistencia escolar a criterio de los padres de familia cuando el termómetro se ubica por debajo de cinco grados, sin realizar ajustes en los horarios establecidos.

“Se mantiene la circular, pide que se mantengan los horarios y sea criterio de los papás”, puntualizó Valdez García.

El titular del área informó que la única medida preventiva aplicada fue la suspensión de actividades al aire libre y de los honores a la bandera durante la mañana, con el objetivo de evitar la exposición prolongada al frío.

Reconoció que esta decisión derivó en un ausentismo parcial en algunos planteles, el cual se estima entre el 15 y el 20 por ciento, aunque precisó que los reportes oficiales se consolidan después de las 10 de la mañana.

La Secretaría de Educación reiteró que, ante estas condiciones, la política institucional es mantener la operación regular de las escuelas, sin cancelaciones ni retrasos, mientras las temperaturas no alcancen los niveles establecidos en el protocolo.