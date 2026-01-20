Veladora provoca incendio en vivienda de Altamira

Los hechos se registraron en la calle Coco, esquina con Durazno, en el domicilio marcado con el número 221.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una veladora que estaba en un altar provocó el incendio en un departamento del fraccionamiento Los Mangos del municipio de Altamira.

El director de Protección Civil, Romel Martínez Flores, informó que el fuego inició debido a un descuido con la veladora.

Los integrantes de los Bomberos Municipales de Altamira acudieron al sitio para sofocar las llamas y evitar la propagación hacia las casas vecinas.

Este incidente ocurre a pocos días de la tragedia en el fraccionamiento Canarios, donde un incendio en un departamento el sábado pasado cobró la vida de dos menores de edad.

A diferencia de aquel siniestro, en esta ocasión no hubo víctimas que lamentar, pues el inmueble de Los Mangos estaba vacío al momento de la emergencia.

Los elementos de los Bomberos Municipales de Altamira realizaron las labores necesarias para controlar el fuego y asegurar el perímetro. Tras extinguir la fuente de calor, el personal llevó a cabo el retiro de escombros y restos de madera carbonizados dentro de la propiedad.

Las autoridades de la Dirección de Protección Civil brindaron recomendaciones a los residentes de la zona para ventilar sus hogares y evitar riesgos por acumulación de humo.

El funcionario hizo un llamado a la población para extremar precauciones con el uso de velas y veladoras dentro de las viviendas para prevenir desastres similares.

Una vez que concluyeron los trabajos de enfriamiento, las unidades de rescate regresaron a su base.

El director de Protección Civil, Romel Martínez Flores, reiteró que debe haber una vigilancia constante en el hogar para evitar que descuidos humanos resulten en pérdidas materiales o humanas.