Venezuela recibe 300 MDD por venta de petróleo tras acuerdo con Estados Unidos

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela recibió 300 millones de dólares por ventas de petróleo, los primeros ingresos tras el acuerdo de suministro de 50 millones de barriles anunciado por Donald Trump con Caracas, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de este mes.

Reuters informó la semana pasada que Caracas notificó a cuatro bancos locales que dividirían 300 millones de dólares de ingresos petroleros depositados en una cuenta en Qatar, lo que les permitiría vender dólares a empresas venezolanas que necesitan divisas para pagar materia prima, entre otros insumos.

Debemos informar que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones», dijo la presidenta encargada en un evento en Caracas.

«Esos primeros flujos serán utilizados a través del mercado cambiario, de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores», agregó.

Trump dijo por separado que su país había retirado los 50 millones de barriles de Venezuela y estaba vendiendo algunos de ellos en el mercado abierto, aunque los registros de envío muestran que ese volumen aún no se ha exportado.

Más temprano, el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que la reforma de la principal ley petrolera del país, que se debatirá por primera vez el jueves, se basará en una estructura de asociación introducida por primera vez durante el Gobierno de Maduro, aunque no proporcionó detalles.

La presidenta encargada, hermana del jefe parlamentario, dijo la semana pasada a los legisladores que el Gobierno apoyaba los cambios en la ley de hidrocarburos para impulsar la inversión extranjera.

La ley tiene un modelo de contrato único, empresas mixtas controladas por la estatal PDVSA, pero el país ha ido introduciendo en los últimos años los denominados contratos de participación productiva para nuevas asociaciones, cuyos términos no se han revelado por completo.

Esos contratos son un elemento fundamental que debe reflejarse en la reforma de la ley, declaró Jorge Rodríguez a periodistas.

