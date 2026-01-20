VIDEO: Lalo España anuncia su salida de «Enrollados», reencuentro de «Otro Rollo»

El ex conductor de "Otro Rollo" subió un video en redes sociales, confirmando su salida del proyecto

Hace unos días, el proyecto «Enrollados», conformado por ex conductores del programa de televisión «Otro Rollo», compartió un comunicado explicando que su calendario de presentaciones sería reprogramado por motivos de logística de la empresa promotora. A unos días del anuncio, Lalo España, uno de los famosos que estaría en las presentaciones, confirmó su salida del proyecto.

A unos días de que se anunciaran los cambios de fechas en las presentaciones de «Enrollados», el comediante, Lalo España, confirmó que no formará parte del show. El protagonista de «Vecinos» subió un video en redes sociales explicando el motivo de su decisión.

Lalo España se baja de Enrollados

Después de la reprogramación en la gira de presentaciones «Enrollados», Lalo España, dijo que él no estará presente en las fechas que se darán a conocer en los próximos días. El comediante dijo que las modificaciones fueron responsabilidad de la empresa promotora y no del elenco.

«El año pasado fui contratado por una compañía para formar parte de la gira de Enrollados, la gira sufrió unas modificaciones por cuestiones ajenas al elenco», escribió.

Tras explicar las decisiones que tomaron sobre la gira de «Enrollados», Lalo España dijo que él ya no estará presente en el reencuentro del elenco de «Otro Rollo» debido a otros compromisos laborales que tiene. El famoso les dijo a sus fans que a pesar de que su imagen siga siendo utilizada, él ya no estará en el evento.

Quiero comunicarles que por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esa gira. Si ven anuncios de la gira Enrollados sepan que yo no estoy, ni estaré en la gira», explicó.

Comunicado para el público que ha seguido mi carrera y que siempre ha merecido todo mi respeto y gratitud… pic.twitter.com/W6g4VStrTN — Eduardo España (@laloespana) January 20, 2026

¿Quiénes estarán en la gira de Enrollados?

Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo y Gaby Platas, ex conductores de «Otro Rollo», estarán en la gira de presentaciones de «Enrollados».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO