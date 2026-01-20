VIDEO: Tenista no celebró su triunfo en el Abierto de Australia para poder llegar al baño

¡Insólito final en Australia! Luciano Darderi ganó su partido y huyó de la cancha sin celebrar, todo por una urgencia médica

Cuando Luciano Darderi ganó su primer partido dentro del cuadro principal del Abierto de Australia 2026, de inmediato salió corriendo en una imagen que pocos entendían; algunos pensaban que se trataba de una celebración tras derrotar al chileno Cristian Garín, pero en realidad había un trasfondo de salud.

El sembrado número 25 del mundo superó al chileno en la 1573 Arena, pero se vio obligado a omitir cualquier celebración tradicional para correr directamente al vestuario y llegar al baño. La razón de esto fueron los severos problemas estomacales que convirtieron los últimos minutos del duelo en una carrera contra el tiempo por acabar el juego. Su motivación no solo era la victoria, sino poder llegar al lugar privado.

Aunque el marcador final de 7-6 (5), 7-5 y 7-6 (3) sugiere una victoria sólida, la realidad física fue otra. El punto de quiebre físico ocurrió con el marcador 6-5 en el tercer set, momento en el que ambos tenistas solicitaron asistencia médica simultánea: Garín luchaba contra ampollas en los pies, mientras que Darderi sufría dolores abdominales agudos que lo obligaron a abandonar momentáneamente la pista hacia el baño.»Un final completamente loco»: Sin celebración y a la carrera

El retorno del ítalo-argentino a la cancha trajo consigo un jugador que quería acabar pronto con el juego. Cuando la última pelota tocó el suelo, la prioridad de Darderi cambió drásticamente. En lugar de levantar los brazos, cruzó la red a toda velocidad.

Saliendo por patas ⚡💨💩 Luciano Darderi voló directo al baño tras ganar a Cristian Garín. #AusOpen #AO26 pic.twitter.com/9ww0qOG1hT — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026

La transmisión oficial captó el momento con incredulidad, cuando el comentarista Mike Cation narró: «Corriendo hacia la red está Luciano Darderi… de hecho, podría estar corriendo para saludar e irse de la cancha…”, dijo el comentarista sin entender aún lo que pasaba.

«Escenas salvajes para Luciano Darderi, quien ha abandonado el edificio, con calambres estomacales y todo. Obtiene su primera victoria en el Abierto de Australia y no celebrará en la cancha», agregó Cation, calificando la última media hora del encuentro como «completamente loca».

Tras lograr estabilizarse, Darderi regresó tiempo después para agradecer a los aficionados que se quedaron desconcertados en las gradas. «Empecé a sentir un poco de dolor en el estómago en el último set, pero lo manejé… ¡Si perdía el tercer set, creo que iba a ser un problema en los últimos dos!».

Darderi ahora tendrá que estar listo para enfrentarse en la segunda ronda al argentino Sebastián Báez.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR