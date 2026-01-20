20 enero, 2026

VIDEO: Trump bromea sobre llamar «Golfo de Trump» al Golfo de México

El presidente recordó cuando propuso llamarle Golfo de América a la zona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump bromeó durante una conferencia de prensa con querer llamar al Golfo de México como «golfo de Trump», esto frente a la prensa y personajes de su gabinete.

En la declaración recordó cuando propuso el llamar Golfo de América a la región.

“¿Por qué es el Golfo de México? Debería ser el Golfo de América… Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si lo hacía. Quería hacer eso, pero decidí no hacerlo. Es broma. No iba a llamarlo el Golfo de Trump”, aseveró.

En la sugerencia del líder estadounidense adelantó que quizás lo podrían hacer pero «no es demasiado tarde», dijo.

«Te digo que es algo bueno y estará más caliente que nunca. Pero decidí no hacer eso. Estoy bromeando sabes…» explicó en la reunión en la Casa Blanca.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO

 

